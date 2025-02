Martín Ricca agradece a México su apoyo

Martín Ricca está pasando por una muy buena racha profesional, y es que a lo largo de 2024 y hasta la fecha ha sido parte de varios proyectos como el 2000's por siempre tour, ¿Quién es la máscara?, y Papás por conveniencia, que hoy llega a su final.

El argentino habló en exclusiva con El Siglo de Torreón del gran final de dicha producción de Rosy Ocampo y del gran momento que atraviesa en su vida.

"Han pasado cosas increíbles. Estoy contento y agradecido con México y con toda la gente linda que nos apoya. Me fue muy bien en 2024 y espero que este 2025 esté lleno de proyectos", aseguró.

El entrevistado comentó que, aunque el melodrama acaba hoy a las 20:30 horas por Las Estrellas, tendrá una segunda parte, que comenzarán a grabar en abril y se estrenará este mismo año.

"Si les gusta lo que han visto, prepárense porque viene un cierre impresionante de esta historia donde se complicarán algunos temas; sin embargo, el amor y el respeto estarán presentes, algo que caracteriza siempre a los proyectos de la productora Rosy Ocampo".

Mencionó que le agradó bastante que artistas como él o Daniela Luján, que protagonizaron novelas siendo niños, hayan sido convocados para Papás por conveniencia.

"Le hemos dado un guiño a la nostalgia que le gusta tanto a la audiencia. En estos meses ustedes han visto diálogos, vestuarios o música que tuvieron que ver con el pasado, con lo que realizamos de niños.

"Para mí, volver a la actuación ha sido todo un reto, pero de la mano de Rosy y de todo el equipo todo ha sido más fácil de lo que me esperaba. Estoy feliz con los resultados y con las reacciones de las personas", mencionó.

En ese sentido, mencionó que algo que de igual manera lo tiene impactado es la manera en que esta telenovela ha trascendido en redes.

"Hemos visto que hay muchas fotos, reels, tiktoks que sacan de la novela. Eso es la magia de Internet. Cuando las cosas suceden, agarran pequeños fragmentos y con eso se ha llegado más lejos", relató.

En la trama, Ricca encarna a "Rudolf Torre", el cual, según externó, ha disfrutado bastante.

"A mí, 'Rudolf' me cae muy bien. Es un personaje entrañable y me ha gustado mucho interpretarlo. No se parece mucho a lo que es mi vida. Él solo tuvo un éxito musical y se quedó enfrascado y eso es lo que no me gusta de él, pues siempre está pensando que va a volver a tener mucha fama, pero, pues no, tiene que entender que la vida avanzó".

Subrayó el cantante que la novela también ha brillado gracias al elenco que se ha equilibrado muy bien entre nuevos actores, quienes ya tienen una carrera extensa y otros más que se han consagrado.

"Rosy está al pendiente de todo y reunió un elenco fabuloso, en verdad que se la voló. Nos hemos vuelto una gran familia y siento que la gente se ha dado cuenta de ello".

Por ahora, Martín se encuentra en Argentina, pero volverá muy pronto para cumplir con diversos compromisos, entre ellos, las grabaciones de la secuela de Papás por conveniencia.

"Tengo muchos años de no ir a Torreón. Quiero darles las gracias por todo el apoyo. Espero volver a verlos. Estén pendientes de Papás por conveniencia en este cierre y recuerden que vendrá pronto la continuación".

Habrá más de Papás por conveniencia

La productora Rosy Ocampo confirmó a Ariadne Díaz y a José Ron como protagonistas de la historia que dará continuidad a la trama de la telenovela Papás por conveniencia.

Esta secuela mostrará una nueva faceta de los personajes de “Aidé Mosqueda” (Ariadne Díaz) y “Tino Guevara” (José Ron).

Desde su estreno, Papás por conveniencia se ha colocado como una de las telenovelas más exitosas de TelevisaUnivision, siendo líder de audiencia en su barra de horario en todas sus emisiones.

A partir de su primer día de transmisión, Papás por conveniencia se colocó en el gusto del público de la señal de Las Estrellas. Cada personaje de esta historia original logró que la audiencia se encariñara o se sintiera identificada con alguna de las situaciones que vivieron.

En continuidad con la trama de Papás por conveniencia, la nueva telenovela conservará los temas básicos de esa historia: familias reconstituidas, la nostalgia y la parte musical que fue del agrado de la audiencia.

Como es característico en las producciones de Rosy Ocampo, además de entretener y divertir, la trama de esta nueva telenovela contendrá mensajes de impacto social que abordarán importantes problemáticas de actualidad.

La segunda parte de Papás por conveniencia se estrenará en el último trimestre del 2025.