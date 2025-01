Martín Anselmi: Ricardo Pelaez llama CÍNICO al extécnico de Cruz Azul

Desde hace casi una semana, Cruz Azul y Martín Anselmi se mantienen en una telenovela, luego de que se anunciara que el argentino tenía un acuerdo con el Porto y dejaría en club a medio torneo.

El problema, se dice llegó hasta instancias legales, pues Anselmi no está cumpliendo con su contrato vigente.

Martín Anselmi presentado como nuevo estratega del Porto, rompió en silencio y acusó a la directiva celeste de incumplir sus promesas para dañar su imagen.

Ricardo Pelaez exdirector deportivo de Cruz Azul, criticó duramente a Martín Anselmi, luego de que éste asegurara, desde Portugal, que fue el equipo el que lo difamó.

“Vaya cinismo de martín anselmi, tuvo que alejarse más de 8,712 kilómetros para abrir la boca, no tuvo el valor de hacerlo aquí en la ciudad de México. Dice que no lo dejaron”.

¿Cuál era la cláusula de Martín Anselmi en Cruz Azul?

ESPN tuvo acceso a la cláusula 16 del contrato de Anselmi, firmado el 29 de abril de 2024, que establece las condiciones bajo las cuales podría rescindir el acuerdo. Esta cláusula detalla los montos y situaciones en las que el entrenador podría dejar el club sin penalizaciones. Las condiciones de rescisión son las siguientes:Durante la temporada 2024-25 (Apertura 2024 y Clausura 2025): La cláusula estipula un pago de $3 millones de dólares más IVA (16%), lo que da un total de $3.48 millones de dólares.Entre Apertura 2025 y Clausura 2027: El pago de rescisión se reduce a $2.5 millones de dólares más IVA ($2.9 millones de dólares en total).Equipos afiliados a la FMF o clubes extranjeros vinculados a grupos empresariales mexicanos: El monto de la cláusula asciende a $6 millones de dólares más IVA (equivalente a $6.96 millones de dólares).Dado que el Porto encaja en la última categoría, Cruz Azul exigió una resolución de $5.8 millones de dólares, equivalentes a 5.55 millones de euros al tipo de cambio actual.ESPN también reveló los detalles de las propuestas iniciales del FC Porto, las cuales fueron rechazadas por Cruz Azul por no cumplir con las expectativas.Primera propuesta: Incluía el préstamo del delantero brasileño Gabriel Verón por seis meses sin costo, con opción de compra por 10 millones de euros. Si Cruz Azul no ejercía la opción, el Porto compensaría con 250 mil euros en julio de 2025. Además, ofrecían un partido amistoso entre ambos clubes, con el 100% de la taquilla para Cruz Azul, o, en caso de no aceptar, una compensación adicional de 250 mil euros. El total de esta oferta ascendía a 2 millones de euros.Cruz Azul rechazó esta oferta, recordando que la cláusula de rescisión era de $5 millones de dólares más IVA.Segunda propuesta: No recibió respuesta formal, pero el director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, dejó en claro de manera verbal que Anselmi solo podría salir si se pagaba la cláusula completa de $5.8 millones de dólares (IVA incluido).