Martín Anselmi enfrenta millonaria demanda por salir de Cruz Azul; ¿Cuánto pagará?

El pasado 27 de enero el Porto de Portugal se hizo de los servicios del director técnico argentino, Martín Anselmi, sin pagar un sólo peso a su antiguo club. A casi dos meses de aquel incidente, Cruz Azul ha puesto una millonaria demanda sobre el timonel.

Fuentes cercanas a la institución detallan la postura que tiene la misma: "Al día de hoy, el entrenador sigue sin pagar un sólo peso a Cruz Azul por su partida a Porto. Es decir, simple y llanamente, hizo sus maletas y se fue sin dar explicaciones".

La Máquina interpuso una demanda ante la FIFA para reclamar el pago de la cláusula de rescisión de aproximadamente cinco millones de dólares. La institución llevó la queja ante la Cámara del Estatuto del Jugador del máximo órgano rector en el futbol. Un documento que alcanza las 43 páginas de información detalla la salida del estratega argentino.

Martín Anselmi tendrá que dar la cara

Para que el proceso avance, el director técnico deberá responder a la FIFA la demanda a través de sus abogados. Una vez que el órgano rector tenga los elementos a su disposición podrá, entonces, emitir una resolución.

Con las pruebas en las manos de la FIFA y la respuesta de Anselmi, el proceso podría resolverse en un plazo no mayor a un mes. Cruz Azul espera una suma de casi siete millones de dólares, con impuestos incluidos. En caso de no proceder al pago, la institución esperaría, al menos, el pago de 3.5 millones de dólares como compensación por no cumplir con su contrato hasta la fecha de desvinculación en 2027.