Martha Elizabeth celebra la maternidad entre vocación y amor familiar

Sobran motivos para que Martha Elizabeth Reyes le dé gracias a Dios todos los días por el privilegio de ser madre de Keren y Abner pero también porque doña Martha Ayala la trajo al mundo, con amor incondicional y dedicación para cuidarla y guiarla sin importar que los años pasen.

“Felicito a todas las mamás por esta tarea que Dios nos ha dado, espero que nos de sabiduría para poder dirigir a nuestros hijos y amarlos siempre. Ser mamá es una bendición enorme y un regalo muy bonito, con aprendizaje diario”, dice Martha Elizabeth, quien desde hace dos años y medio se desempeña como supervisora en el Centro de Salud “Dr. Isauro Venzor” de Gómez Palacio. Es licenciada en Enfermería y tiene una maestría en Salud Pública.

En la Secretaría de Salud de Durango (SSD) tiene 20 años trabajando; Keren, su primogénita tiene 19 años y Abner, su segundo hijo, 17 años.

Combinar el trabajo y el cuidado de sus hijos ha sido desafiante pero gracias a que los horarios de sus jornada laboral son accesibles, Martha ha tenido la posibilidad de organizarse, planificar y equilibrar lo más que se pueda ambas tareas. “El chiste es echarle ganas para sacarlos adelante, aquí trabajo de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde y al salir de aquí me voy a preparar los alimentos, llevo a mis hijos a alguna actividad de la escuela. Hay muchas veces que tienen eventos escolares a los cuales no puedo ir, es difícil porque uno quisiera estar en todas las actividades de ellos pero no es posible, aún así hay que hacer el esfuerzo, lo más que se pueda”, comentó. Para Martha Elizabeth, sus hijos son excepcionales y los mejores del mundo. Su deseo más grande es que salgan adelante, que formen una familia y que sean exitosos en el plano profesional.

Ayer, en el Centro de Salud hubo un desayuno, además de que el Gobierno de Durango les otorgó un día que tomarán posteriormente mientras que la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) les dio nieve, pastel y se rifaron algunos regalos y días extras.

Este 10 de mayo, Día de las Madres, Martha celebrará en casa rodeada de su madre, sus hijos y demás seres queridos.