Mario y Brenda Bezares explican su salida de La señora presidenta

Esta semana se dio a conocer que Mario Bezares saldría de "La señora presidenta" para ser reemplazado por Luis Fernando Peña, situación que desató distintos rumores acerca del posible motivo de su ausencia en la obra, la cual fue pensada especialmente para su participación y la de parte del elenco atravesaron en "La casa de los famosos", sin embargo, él y su esposa Brenda ya aclararon la situación.

Violeta Isfel, parte del elenco, fue la primera en hablar de la salida de la obra de Mario y Brenda.

"Se integra Luis Fernando Peña al elenco, es primicia porque no le había dicho a nadie, (el personaje) no es nuevo, el personaje que estaba interpretando 'Mayito', ahora lo va a interpretar Luis Fernando Peña".

La actriz indicó que no conocía detalles de la salida de los Bezares, aunque sugirió que la gran demanda de trabajo que Bezares ha tenido, desde que ganó "La casa de los famosos", podría ser uno de los motivos.

"Como sabemos, Mario está muy ocupado y él vive en Monterrey, ya la producción sabrá por qué están haciendo estos cambios, yo, la verdad, no tengo los detalles finos", señaló.

La declaración que Isfel hizo a la prensa coincide con las razones que Mario y Brenda dieron a conocer, a través de un comunicado, publicado hace tan sólo una hora, en el que afirman que fueron ellos quienes decidieron terminar su participación en la obra de Alejandro Gou, y no por problemas con la producción, como se ha llegado a sugerir.

"Mario y Brenda tomaron la decisión de dejar el proyecto, debido a nuevos proyectos que les requieren su atención especial, mismos que les emociona en gran medida".

También aclararon que, mientras la obra esté de gira, habrá en algunas funciones en las que se presenten.

Además, la pareja dio las gracias por la oportunidad que significó participar en la readaptación de la obra que, un día, fuera protagonizada por Gonzalo Vega, así como la importancia que tuvo para ellos colaborar con Gou, lo que suavizaría cualquier tipo de fricción con la producción de "La señora presidenta".

"Para ambos ha sido un proyecto que los ha llenado de gran satisfacción y bellos momentos (...), gracias nuevamente a Gou Producciones por darnos la oportunidad de haber formado parte de tan grato e inolvidable proyecto".

Sin embargo, llamó la atención que Isfel indicara que Peña tendría que hacer un sobreesfuerzo para aprenderse los diálogos del personaje al que dará la vida a partir del 31 de enero, connotando que la salida de los Bezares fue de último momento.

"Ya próximamente estaremos ensayando porque se va a tener que comer el texto para poder lograrlo".

Otra de sus declaraciones dio qué pensar, pues expresó que, si ella sigue en el elenco, es porque la producción le pidió que se quedara un tiempo más, pues ya ha perdido a tres de los integrantes de su elenco original.

"No me voy de 'Lagunilla mi barrio' para siempre, saben que el elenco de 'La señora presidenta' está sufriendo cambios, me pidieron que me quede".