Marina De Llano, alcaldesa electa de Mapimí, invita a su toma de protesta este 31 de agosto

La alcaldesa electa de Mapimí por la alianza común PRI-PAN, Marina de los Ángeles De Llano Marín, ofreció la mañana de este miércoles una rueda de prensa ante medios de comunicación, donde invitó a toda la ciudadanía a su toma de protesta, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 31 de agosto a las 12:00 del medio día en la plaza principal de Mapimí.

Durante su intervención, De Llano Marín agradeció el respaldo de la población y compartió su entusiasmo por comenzar una nueva etapa al frente del municipio. Al concluir la ceremonia, se realizará una verbena popular con música y convivencia abierta a todas las familias mapimenses.

La alcaldesa electa adelantó algunos de los ejes que marcarán el inicio de su administración, entre los que destacan: Mejorar los servicios públicos municipales, establecer un orden administrativo eficiente y transparente, atraer inversión privada y la instalación de nuevas empresas, impulsar obras e infraestructura necesaria, fomentar el turismo en el municipio y preservar el distintivo de “Pueblo Mágico”.

Marina De Llano reafirmó su compromiso de encabezar un gobierno "de puertas abiertas" cercano a la gente y orientado al desarrollo económico.

"Trabajaremos con responsabilidad, con visión y con amor por Mapimí. Esta administración será de puertas abiertas y enfocada en generar bienestar para todas y todos”, señaló.

Informó que actualmente sigue el proceso de entrega-recepción de la administración saliente que encabeza el presidente municipal morenista, Fernando Reverte Granados.