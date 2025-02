Maribel Guardia revela supuestas razones de la demanda a Imelda Tuñón ¿Cómo va el caso?

Luego de 10 días de custodia temporal y tras diversas investigaciones a Imelda Tuñón, las autoridades han decidido extender la tutela de su hijo José Julián a Maribel Guardia por 90 días más.

En una conferencia de prensa, la actriz aseguró que su nuera enfrenta problemas de adicción al alcohol y las drogas, razón por la cual decidió intervenir legalmente para proteger a su nieto.

"Sé que Imelda ama a su hijo y que mi nieto la adora. Pero no basta con amar, hay que protegerlos. Lamentablemente, Imelda no lo ha hecho. Hubo una situación muy difícil que fue el parteaguas para que yo tomara esta decisión", explicó la actriz de 65 años.

El incidente al que se refiere presuntamente ocurrió cuando José Julián supuestamente entró a la habitación de su madre y la encontró en la cama con dos hombres. Posteriormente, el niño le contó a su nana lo que había visto, expresando que su mamá "se comportaba de manera extraña".

Ayer, tras salir de la Fiscalía de la Ciudad de México, Imelda Tuñón aseguró que por primera vez tuvo acceso a las acusaciones en su contra. También entregó pruebas toxicológicas realizadas en laboratorios privados para demostrar que no consume sustancias prohibidas.

"Presenté mis pruebas con una perito certificada y aprobada por la Fiscalía, además de exámenes toxicológicos que voy a publicar esta tarde. Me mantengo positiva porque mi hijo es lo más importante, no quiero que sufra y deseo estar con él lo antes posible", declaró la viuda de Julián Figueroa.

Además, confirmó que ni Maribel Guardia ni Marco Chacón han tenido contacto con ella y lamentó la difícil situación que enfrenta.

"No he podido ver a José Julián, solo sé que no ha ido a la escuela. Si hubiera manera de hacerle llegar su mochila, con gusto lo haría", mencionó.