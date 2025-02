Marianne Toussaint presentará su libro 'La torre del pájaro' en El Siglo de Torreón

Se encuentra en medio de una mudanza, pero halla un momento de quietud en medio del caos. La poeta Marianne Toussaint (Torreón, 1958) responde el teléfono desde Ciudad de México. Su voz cruza kilómetros a través de la bocina, tan sólo para conversar sobre su próxima visita a El Siglo de Torreón, donde el martes 11 de marzo, en punto de las 19:00 horas, presentará su libro La torre del pájaro (2024). Toussaint será acompañada por los poetas Nadia Contreras y Alfredo Castro, en un evento realizado en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), en el marco del Encuentro Cultural Las Mujeres Toman Torreón.

“Para mí, la Comarca Lagunera siempre fue una raíz reconocida y reconfirmada, porque durante muchísimo tiempo, toda la infancia, la juventud, la adolescencia, siempre estuve yendo en vacaciones. Todas las vacaciones que mi mamá tuviera era ir con la familia. Entonces, de alguna manera, me vinculé como si siguiera viviendo. Tal vez no igual, pero por supuesto que es una raíz profunda, siempre reconocida; nunca me sentí en otro lugar”, dice Toussaint.