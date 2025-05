Mariana Echeverría preocupa a sus seguidores tras revelar que fue hospitalizada

Mariana Echeverría encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que, lamentablemente, tuvo que ser hospitalizada. A través de sus redes sociales, la exintegrante de La Casa de los Famosos México compartió una imagen desde el nosocomio que generó inquietud entre sus fans.

A tan solo unas semanas de convertirse en madre, Mariana Echeverría generó preocupación entre sus seguidores al compartir un par de imágenes desde el hospital. La conductora reveló que tuvo que someterse a varios estudios médicos, lo que encendió las alertas sobre su estado de salud y el del bebé que está por llegar.

Hace unos meses, Mariana Echeverría y su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, celebraron con emoción la noticia de su embarazo arcoíris, luego de enfrentar una dura etapa marcada por cuatro pérdidas gestacionales. La llegada de su segundo bebé representó un rayo de esperanza y felicidad para la pareja.

Sin embargo, la alegría dio paso a la preocupación cuando la exintegrante de Me Caigo de Risa compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen desde la camilla de un hospital, acompañada de un mensaje que despertó la inquietud de sus seguidores.

Mariana recurrió nuevamente a sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores cómo se encuentra tras haber sido hospitalizada.

Afortunadamente, Echeverría informó que ya fue dada de alta y se encuentra en casa. La exintegrante de La Casa de los Famosos México también aclaró si enfrenta alguna complicación de salud durante su embarazo.

“Ya en casita, todo bien, no es influenza, no es COVID, bien la oxigenación, yo creo que me agarró la vacuna en mis cinco minutos de defensas bajas y pum”.