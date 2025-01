Mariana Echeverría intentó regresar a ‘Me caigo de risa’ pero ya no la quieren

Mariana Echeverría, fue participante de La casa de los famosos México en donde se ganó el rechazo de la gente durante toda su estadía. Su enemistad con el team Mar, que se convirtió en el favorito de la gente, su rivalidad con Brigitte Bozzo y ciertas actitudes negativas la llevaron a esta situación

A pesar de que han transcurrido 3 meses desde que finalizó el reality show, la situación parece no mejorar para ella. Una amiga de Mariana afirmo atreves de TVNotas que hace unas semanas intentó acercarse para volver al programa donde se hizo popular: Me caigo de risa.

La amiga de Mariana afirma que la comediante ha intentado volver al programa poniéndose en contacto con los altos ejecutivos, para recuperar su imagen con el apoyo del público. Sin embargo, parece que sus compañeros de trabajo no están muy contentos con dicha situación.

“Tras su salida del reality, Mariana quiso poner tierra de por medio. Alejarse de las críticas de la gente y más adelante regresar a la conducción, que es lo que tanto la apasiona. A pesar de que muchos dijeron que su carrera estaba acabada, ella jamás ha pensado en el retiro”

“Lamentablemente, el hate ha seguido. Mariana ha vuelto a limitar los comentarios de la gente en sus publicaciones de Instagram. Ella considera que lo que más le ayudaría a su imagen sería volver a Me caigo de risa, uno de los programas más exitosos de la televisión y del cual ella fue una de las integrantes fundadoras en 2014. Es un programa familiar en el que impera el humor y la buena onda. Todo lo que necesita reflejar nuevamente. Por ello, tuvo un acercamiento vía telefónica con el productor de la emisión, Eduardo Suárez.”, comento la amiga de Echaverria.

¿Y qué respuesta le dieron? “El productor la quiere mucho. Él se lleva de maravilla con Mariana. Jamás han tenido un problema. El conflicto es que varios integrantes del elenco no la quieren de vuelta. Ha tenido roces con algunos y éstos prefieren no trabajar con ella. Especialmente Faisy, el conductor titular, y quien actualmente es uno de los conductores más queridos y valorados de la televisión mexicana”.

“Con Faisy se había peleado a principios del año pasado. Por eso Mariana tenía dudas de si estar o no en la décima temporada. Mejor optó por La casa. En ese momento, la amistad que tuvieron ellos estaba fracturada y hoy está totalmente rota. Faisy no quiere volver a trabajar con ella. Obviamente, él es un profesional y obedeceria si tuviera que volver a compartir pantalla con ella, pero no sería nada grato para nadie” dijo la amiga.

¿Entonces hay un ‘no’ rotundo para el regreso de Mariana?

“No es que se lo hayan dicho así, pues faltan varios meses para que inicien las grabaciones de la nueva temporada. Sin embargo, ella sabe que Faisy y varios de sus compañeros no la quieren ahí. Y para acabarla de amolar, tampoco la mayoría del público. Entonces ya lo tiene asumido”, confeso la amiga de Mariana.