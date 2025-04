María León se redescubre en Juego de voces

María León no deja de trabajar. Anda siempre de un proyecto en otro, lo que avala su talento y la aceptación que ha conseguido del público.

Esta vez, María ingresó al programa, Juego de Voces, que recién se estrenó y cada domingo ha llamado la atención por sus contenidos, generando bastantes puntos de rating.

La exvocalista de Playa Limbo charló en exclusiva con El Siglo de Torreón del impacto de la segunda temporada de Juego de voces y de su carrera.

"Ya tengo muchas ganas de volver a Torreón, ya los extraño. Estuvimos con Mentiras en 2023 y espero pronto pueda volver con teatro o música", dijo al iniciar la llamada y luego vino su felicidad de ser parte de dicho proyecto al que calificó como, "único".

"Estoy feliz, orgullosa y agradecida de que me hayan tomado en cuenta para Juego de voces, que es extraordinario en todos los sentidos. Comparto escenario con estrellas como Emmanuel, Mijares, Lucero o Yuri que marcaron mi infancia o adolescencia.

"A través de la música y las canciones nos estamos conociendo muy profundamente. Para mí, es uno de los programas más personales de los que he estado, en el que hemos descubierto por qué cantamos, por qué nos dedicamos a esto", comentó.

Sobre el impacto que ha generado con los televidentes, León manifestó que se debe a que es una propuesta auténtica, en la que ellos (los equipos que participan que son Las Leyendas y Las Estrellas) se han mostrado sin máscara alguna.

"Todo lo que hacemos, lo que cantamos... viene de una verdad. Hemos reído, llorado, desbordado emociones y el público lo ha hecho con nosotros en estos primeros capítulos y lo vimos, por ejemplo, en la sección de 'La cápsula del tiempo', cuando Lucero se reencontró con su versión de niña en el papel de "Chispita", en verdad que mucha gente lloró. Fue muy conmovedor".

Fue justamente en Juego de voces, donde María León confesó que la música de Emmanuel se volvió una de sus influencias en el pasado de la artista.

"Expresarle mi admiración al papá de Alexander Acha fue muy bello. Pocas veces uno tiene la oportunidad de decirle a alguien que marcó tu vida. Me había topado varias veces con Emmanuel, pero no había tenido la oportunidad de decirle cuánto lo admiro y que conocí el amor a través de canciones como las de Emmanuel".

En el equipo de Las Estrellas figuran Lucero Mijares, Alexander Acha, Yahir y María. Para la intérprete de Perro amor, es fascinante coincidir una vez más con el exacadémico.

"Yahir es mi cuate, mi compañero y amigo. ÉI y yo nos tenemos bastante confianza. Nos queremos y nos respetamos. Estamos haciendo una gira juntos".

Por otro lado, María contó que su alter ego de "Sargento León" nació en ciertos momentos de supervivencia que ocurrieron dentro de una industria complicada y machista.

"Me vino a dar instantes de satisfacción. Me ayudó a encajar, a volverme empresaria y a poder convivir en este negocio de la artisteada. Si es parte de lo que soy, pero no tiene que salir siempre, porque también tiene que emerger María para que sane y viva".

Pasa cada domingo

Juego de voces… El reto está cantado es una divertida competencia entre amigos, pero también una interesante contienda entre generaciones.

Nuevamente compiten dos equipos: Las Leyendas y Las Estrellas. Yuri, Lucero, Emmanuel y Mijares integran al equipo de Las Leyendas. María León, Yahir, Alexander Acha y Lucerito Mijares, conforman a Las Estrellas.

La conducción de Juego de voces… El reto está cantado, está a cargo de Angélica Vale, acompañada por Ricardo Margaleff, el co- conductor de esta emisión.