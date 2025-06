María José llena de amor a La Laguna

Este 21 de junio, la llamada "Josa" regresó a la Comarca Lagunera para alborotar a su público con todas las canciones que la han llevado a destacar en la escena musical.

La cantante se encuentra en la recta final de su gira Libertad, así que no podía darle "carpetazo", sin antes volver a estas tierras.

"Este show está llegando a su final. A principios de octubre serán los últimos conciertos de Libertad y luego ya cambiaré el formato", dijo en una pasada charla con El Siglo de Torreón.

Pasadas las 19:30 horas, el recinto abrió sus puertas. Los fans llegaban emocionados de poder ver a la exintegrante de Kabah.

Algunos seguidores ya estaban muy instalados en sus lugares, mientras que otros entraban con la ilusión de pasar una noche de amor, desamor, fortaleza y empoderamiento, ante el repertorio que ofrecería su ídola.

Con una gorra de María José, que compró ahí mismo en el Coliseo, ocupó su asiento Antonio Pérez , quien se autonombró, "el mas megáfan lagunero de mi 'Josa''". "No es cuento. La he visto unas 30 veces entre conciertos de Kabah y ella, y no solo aquí en La Laguna. He ido a Monterrey, Guadalajara, Saltillo y más ciudades", relató eufórico.

El tiempo pasó y cuando dieron las 9:40 de la noche, el momento esperado por los presentes, se suscitó.

Luciendo un atuendo negro con detalles plateados y haciendo sinergia con sus bailarines, la "Josa" irrumpió en el escenario.

La euforia se desató desde que sonaron los primeros acordes de La ocasión para amarnos; enseguida ella cantó Arrepentida y sola, Frente a frente y Las que se ponen bien la falda .

"Buenas noches, Torreón. Bienvenidos a una noche muy especial, ya que hoy (ayer) se llevó a cabo la marcha de esta gran comunidad LGBTQ+. Esta gira se llama Libertad y justamente lo que queremos es que todos seamos libres " , exclamó y después presentó el "track", Arrepentido, que forma parte de su nuevo EP, Ahora o nunca.

No faltó quien gritara con fuerza: "Josa, Josa" o llevara pancartas con diversos mensajes como uno que decía, "Ya me divorcié", mientras ella seguía el show con Adelante corazón, Solo el amor lastima así, Te apuesto , Hábito de ti y Evidencias, canción que en el pasado popularizó Ana Gabriel.

Todas esas personas que defienden un amor, así sea "de contrabando", como decía Jenni Rivera (1969-2012), la "Josa" las complació con Este hombre no se toca y Tú ya sabes a mí.

Animada en todo momento y feliz de volver a ver a sus fanáticos locales, María José se valió de Lo que te mereces y Pecado original para continuar el set list. '"Este es un concierto lleno de amor, espero que lo estén disfrutando", expresó la cantante.

El romanticismo estalló con El amor manda (tema de la novela Porque el amor manda), pero luego vinieron las "corta venas" como Hazme olvidarlo y Mi problema; las tres rolas las interpretó la artista con arreglos de regional mexicano. La "Josa Familia", como llama ella a sus fans, no perdía detalle de lo que ocurría en el concierto, en el que parejas se demostraban su amor, los amigos gozaban con cada canción y además la artista celebró a su audiencia LGBTQ+, que la ha apoyado siempre en su carrera.

Los fallecidos Joan Sebastian y Rocío Durcal reafirmaron sus legados musicales cuando la nacida en Ciudad de México entonó Secreto de amor y Como tu mujer, respectivamente.

La inspiración del compositor lagunero, Bruno Danzza, salió a relucir luego de qje "La Josa" entonara, Lo que tenas conmigo, uno de los temas más coreados de la noche, al igual que No soy una señora.

Durante el show sonaron más hits como Si no es ahora no es nunca, Él era perfecto o La loca.

Enrique Castruita