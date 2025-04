María José acepta que cometió error que la llevó a abandonar MasterChef

Las sorpresas no paran en MasterChef: Celebrity. El pasado domingo, María José Magán resultó ser la cuarta expulsada del reality. Lloró mucho, y es que, al igual que los demás competidores, quería seguir en la contienda. Hoy en día tiene sentimientos encontrados, así lo hizo saber en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Tengo emoción y a la vez tristeza. Me voy agradecida porque aprendí bastantes cosas de la cocina que jamás imaginaba y además me reencontré con compañeros que ya conocía y además conocí a personas muy lindas con un corazón muy bonito", manifestó.

A unos días de su salida de MasterChef, la venezolana comentó que ha pensado bastante sobre lo que pasó con ella el 20 de abril y ya llegó a una conclusión.

"Como capitana tomé malas decisiones y me arriesgué bastante a la hora de tomar la decisión de escoger mi platillo para el reto de eliminación, pero, pues, no tenía idea de que me darían 40 minutos o solo cuatro ingredientes. Las arepas las debí haber dejado para otro reto, porque sí tienen su ciencia. Ni modo, el hubiera no existe".

La actriz mencionó que los errores y sus consecuencias siempre se vuelven aprendizajes. "Todo va sumando. Son experiencias que nos hacen crecer. Si algo malo pasa y no aprendemos, pues es como si no pasara. Hay que modificar nuestras acciones para que los resultados sean diferentes".

APRENDE DE CHEFS

En cuanto a los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, la entrevistada manifestó que son unos verdaderos profesionales en la gastronomía.

"Ellos son maravillosos. Si los admiraba antes, ahora los admiro mucho más. Como una esponjita absorbí sus conocimientos en el tiempo que estuve en MasterChef Celebrity. La experiencia es completamente como se ve en la televisión. Desde que entra uno al foro, se aprende de los tres". Reconoció Magán que la cocina jamás le ha sido indiferente, pero no había experimentado la que se realiza en MasterChef.

"Estar en este proyecto no es cualquier cosa. Desde que entras a la cocina hay que cuidarse de no cortarse o lastimarse.

"En casa siempre cocino obviamente a mis tiempos... tomándome una copita de vino, escuchando música y ahí en MasterChef no hay música y el tiempo es limitado para preparar algo. En casita, además, nadie te juzga", dijo sincera.

María José, tras su salida de MasterChef, descansará para luego iniciar otros proyectos. "Voy a poner una breve pausa y ya en un mes o dos les estaré contando en mis redes qué voy a estar haciendo".

Por último, María José Magán mencionó que se ha sentido muy bien en México, en donde ya considera a este país como su segundo hogar.

Más de María José

Dejó Venezuela hace tiempo

En 2012 consigue su primer papel protagónico en la telenovela Quererte así interpretando a "Paulina Navarrete", junto con Francisco Angelini.

En 2021, la actriz fue seleccionada para interpretar a "Ella" en la serie de antología Un día para vivir.