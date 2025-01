Marco Verde decidirá entre boxeo profesional u otro ciclo olímpico

Marco Verde se convirtió en un boxeador histórico para México al obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, tras la justa compartió que se tomaría un tiempo para definir su futuro en el encordado y ya tiene fecha para dar el anuncio oficial.

"Este miércoles se va a saber lo que va a pasar, si sigo otro ciclo olímpico o me voy al profesional, estoy feliz por las noticias que voy a dar, creo que tomé una gran decisión", compartió el pugilista en un evento del CMB.

"El Green" señaló que en estos meses hizo un análisis con su equipo de trabajo donde vio todos los panoramas sobre su carrera.

"Lo hablé con mi papá, con mi entrenador Radamés Hernández, con Eddy Reynoso que es mi manager, para saber cuál es la mejor decisión, lo estuvimos debatiendo y es hora del veredicto final", puntualizó el mazatleco.

El estadounidense Omari Jones (medalla de bronce) y el indio Nishant Dev también tuvieron actividad en París 2024 y ya incursionan en el boxeo profesional, Marco sabe de ello y comentó que "estoy contento por ellos, a los dos ya me enfrenté y ellos están con la promotora Matchroom, conmigo se sabrá con quién me iré y no puedo estar más contento que anunciar lo que va a pasar".

Verde Álvarez hace unos meses comenzó a dar pistas sobre su situación al integrarse al "Canelo Team", porque anunció que Eddy Reynoso como su manager, además a EL UNIVERSAL reveló que incursionar en el profesionalismo tomaba ventaja del "51 por ciento a 49 por ciento" sobre el amateur.

Visualizarse como campeón mundial claro que es un sueño, pero el 'Green' no se precipita porque para ganar una medalla olímpica "fue un proceso de 12 años, entonces ganar un cinturón también es un proceso, dar ese próximo paso es buscarlo poco a poco".