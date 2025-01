Marco Núñez y Emmanuel Padilla difunden la música atonal en La Laguna

El fin de semana pasado, el maestro Marco Núñez, flautista principal de la Camerata de Coahuila, y Emmanuel Padilla, arpista e integrante del grupo de concertistas de Bellas Artes, impartieron charlas y conciertos didácticos sobre la música atonal, una corriente artística que figuró a principios del siglo XX y que tiene en Arnold Schoenberg a uno de sus principales compositores. Las presentaciones tuvieron lugar en la cafetería Sinfonía del centro de Torreón y en el teatro del Instituto de Música de Coahuila (INMUS).

Atonal quiere decir que una pieza musical no tiene tonalidad definida. Una de sus características es el empleo de todas las notas de la escala cromática, pero sin establecer un centro tonal. Núñez indica que, en definitiva, Schoenberg empleó un sistema dodecafónico en sus Tres piezas para piano, lo cual quiere decir que ya no se basó en la tonalidad, tal como fue el caso de Liszt.

En sus intervenciones, explicó de qué se trata la música atonal, así como sus diferencias respecto a la música con tonalidad y los elementos clave, que pueden dar certeza sobre si lo que se escucha es una pieza atonal o no.

“En realidad el público no está lejos de la música atonal, sólo que muchas veces no nos damos cuenta. Uno de los ejemplos es la Suite campesina, de Bartók. No es música que uno inmediatamente asociaría con la atonalidad, pero es música folclórica húngara que no está basada en la música tonal de Occidente. Entonces, en términos estrictos, no es tonal, y esto pasa en muchos casos”.