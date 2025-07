Marco Antonio Regil sale en defensa de Florinda Meza: '¿Y la responsabilidad de los hombres?'

En su programa de Radio Fórmula, Marco Antonio Regil alzó la voz en defensa de Florinda Meza, tras la oleada de críticas que ha recibido a raíz del estreno de Chespirito: Fue sin querer queriendo, la serie biográfica que expone tensiones, relaciones personales y conflictos de poder entre los protagonistas del universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

“A mí como actriz nunca me gustó, la he visto como dos veces en mi vida”, reconoció Regil. Pero acto seguido lanzó una pregunta que muchos evitan: “¿No estamos dejando de fuera la responsabilidad de los hombres en esto?”

El conductor hizo referencia directa a los tres hombres con los que Florinda Meza ha sido relacionada sentimentalmente a lo largo de los años: Enrique Segoviano, Carlos Villagrán y el propio Chespirito. “Si ella era como dicen que era —que no sabemos porque no estuvimos ahí—, pues hay tres hombres que participaron ahí”, subrayó, recordando que no se trataba de un entorno unilateral.

Regil también puso en perspectiva cómo Meza habría ganado influencia dentro de la producción del programa: “Si Florinda comenzó a tener poder, fue porque Chespirito se lo dio”.

Las declaraciones de Regil abren una conversación más amplia sobre el papel de género, el poder detrás de cámaras y la tendencia a centrar el escrutinio público únicamente en las mujeres involucradas, dejando de lado el contexto completo y a los hombres que también fueron parte fundamental de la historia.