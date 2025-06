Marchan por Marco Adriel en Durango; joven cumple una semana desaparecido

Un numeroso grupo de personas, entre niños, jóvenes y adultos, marchó por las calles de Durango para exigir la aparición con vida de Marco Adriel Delgado Delgado, joven desaparecido desde el pasado domingo 1 de junio. La movilización fue encabezada por su familia, acompañada por amigos, conocidos y ciudadanos solidarios.

Durante la marcha, los participantes exigieron a las autoridades no solo la localización de Marco Adriel, sino también de todas las personas desaparecidas en la entidad. Al contingente se unieron familiares de otros desaparecidos, quienes portaban pancartas, lonas y camisetas con las fichas de búsqueda de sus seres queridos.

En el caso de Adriel, sus padres, amigos y familiares vestían camisetas con su fotografía y datos, así como lonas que difundían su información de búsqueda. Según relataron, el joven de 21 años fue llevado por la fuerza frente a su madre y otros familiares, sin que pudieran intervenir.

La manifestación también expresó una creciente preocupación por los recientes casos de desapariciones de jóvenes en Durango. Varios de los asistentes señalaron que "esto no es normal y no debe normalizarse". A lo largo del recorrido, se escucharon consignas como: "No somos el estado más seguro", "No estás solo", "Hagan su trabajo", "Justicia, justicia, justicia" y "Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar".

Entre quienes se sumaron al contingente estuvo Josseline Díaz, quien busca a su hermano Carlos Adán Díaz Maldonado, desaparecido desde el 24 de diciembre en la colonia Obrera. Durante la marcha reiteró su compromiso de no detener la búsqueda, pidió empatía de la sociedad y exhortó a no especular sobre la vida o paradero de los jóvenes desaparecidos.

También participaron seres queridos de Jorge Juárez Calderón y Silviano Hernández Esquivel, quienes desaparecieron cuando viajaban rumbo a Sinaloa para recoger el cuerpo de un familiar. Hasta el momento, no se tiene información sobre su paradero.

El contingente partió desde la esquina de Miguel de Cervantes y Avenida 20 de Noviembre. Recorrieron esta vialidad principal hasta llegar a la calle Constitución, continuaron por 5 de Febrero y concluyeron en la Plaza IV Centenario, frente al Museo Francisco Villa. Ahí realizaron un pase de lista con los nombres de personas desaparecidas y continuaron con sus consignas de exigencia y justicia.