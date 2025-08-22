Espectáculos Famosos ERNESTO BARAJAS La Casa de los Famosos México Shakira en Torreón Ángela Aguilar

Marcan un precedente con melodía de 'reguetón mexa'

El cantante, Emmanuel Azz, está de estreno, y es que hace unos días lanzó el video de su sencillo Fuego y candela, al lado de Sergio Navarro Jr. conocido como "El Mal", con quien busca seguir dando batalla en los escenarios.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el artista lagunero comentó que el proceso para que viera luz dicha canción fue largo; sin embargo, "ha valido la pena".

"Era una canción que la gente esperaba, pues ya la habíamos cantado en varios antros y eventos tanto locales como en otras ciudades, incluso hasta en la final de una batalla de shows llamado Flow Lab y nosotros decidimos cerrar con Fuego y candela y nos fue muy bien con la reacción del público, así que era una canción que nos ha funcionado siempre en donde quiera que la presentamos, ya estaba más que probada", dijo.

El entrevistado mencionó que tanto él como otros artistas se involucraron en la creación de la citada melodía.

"'El Mal' me mandó Fuego y candela para hacerla juntos. Tenía el coro sobre otro beat diferente; desde que la escuché, le vi un potencial enorme al tema. A pesar de que me envió una grabación hecha con el celular, yo visualicé lo que podía llegar a ser como producto final.


"Me encargué de darle forma y supe que tenía que trabajarse con un productor reconocido en la escena del 'reguetón mexa' quien nos pudiera dar ese sonido tan particular que tienen allá en CDMX. Me contacté con DJ Pedro Fuentes, quien es un DJ pionero de la escena del reguetón, y nos pusimos manos a la obra, junto con Mad Fuentes, otro reconocido de la escena", mencionó.


Recordó Azz que el video se realizó el año pasado en la estación de Bomberos Universidad, al oriente de Torreón, y coincidió en que se encontraba en La Laguna, DJ Pedro Fuentes, lo que permitió que él pudiera ser parte del mismo.


"Estuvimos todo un día en el set de grabación, o sea, en la estación de bomberos. Tuvimos la participación estelar del influencer Jona Romero y de El Morado, además de Ally Rangel, y de las bailarinas de Twerk Yadira, Cinthya, Esme y Ari.


"Sin duda, el video no hubiera sido posible sin la ayuda de mi equipo, amigos y amigas. Destacando la participación de Jordan Esquivel, Berraco Esparza, Francisco Castor, Cinthya Hernández, Bibi Torres e Intro Frausto, mis amigos de Brooklyn Peluquería Ángel Flores y Alex Cazares que siempre también apoyan mi proyecto, a Bryan Escobedo que estuvo en la dirección y producción del video y que es pieza clave en la identidad visual de todo el álbum y por supuesto a Protección Civil y Bomberos de Torreón".


Emmanuel, quien lleva varios años dedicado a la música, mencionó que confía bastante en la trascendencia que pueda llegar a tener Fuego y candela.


"Considero que este tema marca un precedente en la escena del reguetón lagunero. Fue por este proyecto que se logró el primer festival de reguetón en nuestra región en más de una década y además trajo consigo la unión entre los artistas que le apostamos al género".


Por otro lado, Azz mencionó que tiene varias presentaciones en puerta en la Comarca Lagunera y en otros sitios como Saltillo, Monterrey y Ciudad Juárez.


               
               


               

               
               

               
               
               
