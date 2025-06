Marc Crosas rompe el silencio sobre su 'afición' a Monterrey

El exfutbolista español Marc Crosas, quien fue parte del Santos Laguna campeón en el Clausura 2012, se convirtió en el centro de una polémica tras confesar su "afición" por el Monterrey, eterno rival del conjunto lagunero.

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, Crosas aparece recibiendo una camiseta de Rayados y, entre risas, lanzó una serie de frases que causaron indignación en los aficionados de La Laguna.

“La verdad, soy del Monterrey desde la cuna, desde que perdía finales contra ustedes en el Tec le voy a Rayados, perdón gente de La Laguna”, dijo el español en un video corto para redes sociales.

El descontento creció aún más cuando Crosas concluyó su intervención mostrando entusiasmo por el actual momento del equipo regiomontano: “Ahora más con Domènec Torrent, con Canales, con Sergio Ramos, ya listos para el Mundial de Clubes, arriba el Monterrey”.

Marc Crosas rompe el silencio sobre su "afición" al Monterrey

En años recientes, Crosas había sido identificado por muchos aficionados como un exjugador con simpatía por los colores de Santos, incluso había evitado hacer críticas duras hacia la institución en las etapas complicadas que atraviesan actualmente.

La molestia en la Comarca Lagunera también se debe a que el exjugador tiene prevista una visita a Torreón en los próximos días, esto como parte del partido de Leyendas que homenajeará a Oswaldo Sánchez, por lo que Crosas salió a desmentir su afición por Rayados dejando en claro que todo fue una broma.

"Ya me di cuenta que varios, el sentido del humor les brilla por su ausencia, he contado muchas veces que en México no le voy a nadie, pero si a alguien le tengo muchísimo cariño ya saben a quién es (Santos Laguna), me podrán tachar de muchísimas cosas, pero de malagradecido no es", dijo tras enseñar los jersey que tiene del club.