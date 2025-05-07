Maquiladoras bajan producción y afectan ingreso de trabajadores en La Laguna

Medidas como la reducción o eliminación de turnos y la suspensión de horas extra, además de recorte de personal, han adoptado empresas maquiladoras desde hace algunas semanas, debido a la incertidumbre global, las medidas arancelarias del gobierno de Estados Unidos, así como por la situación interna de recesión en el país.

Trabajadores de algunas de dichas empresas manifestaron que ellos resultan ser los más afectados con estas prácticas, pues todo esto se ve reflejado en sus bolsillos cuando dejan de percibir un sueldo o ya no tienen el incentivo de las horas extra.

Es el caso de Mario Eduardo, quien labora en una planta maquiladora de Gómez Palacio, y que la semana pasada no tuvo dinero para pagar la renta de la casa que ocupa con su esposa en Torreón , pues lo descansaron todos los días junto con otros compañeros.

“Al parecer la fábrica está recortando la producción, por eso nos mandaron a nuestras casas y nos afectó, porque toda la semana pasada no recibimos un peso y ya se juntaron los pendientes”, según manifestó, al señalar que además de la renta, tampoco pudo pagar algunos servicios, como la luz.

Sin embargo, no está en condiciones de dejar el trabajo y buscar otro, pues sabe que quienes ya lo han hecho no han corrido con suerte ya que no han podido colocarse.

En otros casos, los trabajadores ya no tienen la oportunidad de quedarse a cubrir horas extra, con lo que solían complementar el sueldo fijo de cada semana a cambio de laborar por las tardes o incluso noches.

Esto es porque desde hace ya algunas semanas, las empresas dejaron de dar esa oportunidad precisamente para recortar los gastos. Estas situaciones se están presentando en el sector industrial tanto de Laguna de Coahuila y Durango, mermando la capacidad adquisitiva de las familias, que se ve reflejada en un menor consumo.

Durante el año pasado, un 75 por ciento de las empresas manufactureras emplearon distintas medidas para reducir costos, según el estudio Industria de Manufactura en México 2024 que dio a conocer la firma de asesoría, impuestos y auditoría KPMG.

Este año, varias grandes empresas del sector automotriz han detenido temporalmente sus actividades en el país; en enero pasado, la planta Ramos Arizpe de General Motors cerró un turno en perjuicio de mil trabajadores, y se prevé que estas medidas continúen en el sector.