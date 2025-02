Mapi León niega haber tocado a Daniela Caracas; el Espanyol responde

La futbolista del Barcelona María Pilar 'Mapi' León negó este lunes haber hecho "tocamiento de zona íntima" a la colombiana Daniela Caracas, jugadora del Espanyol, después de la polémica generada durante toda la jornada por unas imágenes del encuentro que disputaron en la víspera ambos equipos.

Según puede verse en las imágenes, un video que se hizo viral en las redes sociales, en un típico forcejeo en el que dos futbolistas buscan la mejor posición, León encara a Caracas, le dice una frase y, posteriormente, lanza una mano hacia las partes íntimas de la futbolista nacida en Cali hace 27 años.

"NO hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia", escribió la defensa del Barcelona e internacional española en su comunicado, publicado a última hora de este viernes por el club catalán en su web oficial y redes sociales.

La futbolista, tres veces ganadora de la Liga de Campeones femenina con el conjunto azulgrana, explicó que, ante "la polémica generada en redes sociales", se vio obligada a mostrar su versión.

"En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: 'Qué te pasa'", describió León.

Según la defensa barcelonista, no se le "pasaría por la cabeza tocar partes íntimas" de sus compañeras, por ser algo que "va en contra" de sus principios.

León indicó que el ruido y la polémica generados en torno a su figura sólo buscan dañar su imagen y principios, "divulgando para ello noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos".

En estos días, España vive el juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, a raíz del beso no consentido que dio a la jugadora internacional Jenni Hermoso instantes después de que la selección femenina se proclamara campeona del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Y, entre los muchos comentarios vertidos en redes sociales -lamentablemente, la mayoría no del mejor gusto y atacando a ambas jugadoras-, algunos recordaban las palabras de Mapi León cuando saltó el 'caso Rubiales': "Las imágenes hablan por sí solas y creo que no hay mucho más que decir".

La futbolista agregó en su comunicado que se encuentra "muy disgustada y decepcionada", por lo que anunció que se reserva el derecho de emprender acciones legales "contra quien pretenda aprovechar este lance del juego" para perjudicarla y "seguir difamando sobre pruebas infundadas".

También tuvo palabras de recuerdo para Caracas por el "acoso" que la futbolista colombiana también ha sufrido durante la jornada en redes sociales.

La defensa colombiana Daniela Caracas, internacional con su selección y campeona de la Copa Libertadores femenina con el Atlético Huila de su país en 2018, se convirtió en involuntaria protagonista por una escena que recordó a la vivida en 1991 por su compatriota Carlos Valderrama, cuando José Miguel González 'Míchel', entonces jugador del Real Madrid, le tocó los genitales durante un partido.

De 27 años, 1,67 metros de altura y un físico poderoso, la caleña debutó en el Huila de su país y de ahí pasó a la Liga F, primero el Logroño y desde 2021 el Espanyol.

El club blanquiazul hizo público un comunicado en el que dijo que 'Mapi' León había hecho un tocamiento "inaceptable", un gesto "que vulnera la intimidad" de la colombiana y que Caracas no reaccionó en el momento "a causa del impacto que le causó la situación".

El Espanyol responde a Mapi León

La responsable del fútbol femenino del Espanyol, Dolors Ribalta, ha respondido al comunicado de la jugadora del Barcelona Mapi León, que niega tocamientos a la blanquiazul Daniela Caracas en el derbi del domingo, y afirma que las imágenes son "clarísimas" y, por lo tanto, califica lo ocurrido de "inadmisible".

Ribalta ha asegurado que el vídeo del partido no permite debate: "Lo ha visto todo el mundo y no deja espacio para la duda". La dirigente blanquiazul ha apuntado que la sociedad "afortunadamente" ha avanzado y ya no se encuentra "en la época de Míchel y Valderrama".

La referencia de Ribalta se remonta al 8 de septiembre 1991, cuando Míchel, futbolista del Real Madrid, tocó los genitales a Valderrama, jugador del Valladolid durante el partido. "No es un tema de colores, es un tema de respeto y de dignidad", ha añadido la responsable del fútbol femenino del Espanyol.

Por otra parte, Dolors Ribalta ha mostrado todo su apoyo a la colombiana Daniela Caracas y no ha descartado una denuncia: "Actuaremos en función de lo que la jugadora nos pida y estaremos a su lado en todo momento. Queremos que se recupere y frenar los insultos que está recibiendo".