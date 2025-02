Manolo Jiménez y Conagua buscan modelo para administrar Agua Saludable y obras conjuntas

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dijo que está en pláticas con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el propósito de hacer un modelo de administración para el programa de Agua Saludable para La Laguna (ASL) y de revisar la inversión conjunta que se hará en distintos proyectos de infraestructura hidráulica.

Mencionó que le presentó al director general de la Conagua, Efraín Morales López inversiones por 400 millones de pesos en toda la entidad, que incluyen “obras de agua, redes de agua, tanques, líneas, entre otras cosas, porque hay ese proyecto de peso a peso”.

De gira por La Laguna, esta tarde el mandatario estatal recordó que la segunda etapa del proyecto de ASL considera una inversión en las redes municipales de distribución y en los sistemas estatales de agua.

“Ya le dije al director de Conagua que es buen amigo, ‘oye, pues aquí el de la lana eres tú compadre’, hay que recordar que Coahuila, por cada peso que mandamos a la Federación para el convenio federal, nos regresan hoy en día 18 centavos, entonces le digo, ‘oye compadre pues no me quites y hacemos una reestructura’”, comentó. El mandatario estatal aseguró que está en una ruta de mucha comunicación con la dependencia federal y referente al modelo de administración, indicó que “se está arrastrando el lápiz para algunas ideas, como no hay nada todavía firme, prefiero no comentar nada”.

Sobre la reciente visita que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo al municipio de Mapimí, Durango, el gobernador comentó que tuvo la oportunidad de repasar con ella los diferentes compromisos que se han venido haciendo en beneficio de la entidad. Además de Agua Saludable, dialogaron sobre obras de infraestructura como la carretera Saltillo-Monclova. Dijo que con ello, quedaría a cuatro carriles toda la carretera federal 57 y que acordaron iniciarla a finales de este año y principios de 2026.

Jiménez Salinas y Sheinbaum Pardo también platicaron sobre la liquidación y reactivación de Altos Hornos de México S. A (AHMSA); el tema de seguridad y el fortalecimiento de los acuerdos migratorios con Estados Unidos, entre otros.