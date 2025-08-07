Coahuila SALTILLO GOBIERNO DE COAHUILA PIEDRAS NEGRAS MORENA MONCLOVA

GOBIERNO DE COAHUILA

Manolo Jiménez toma protesta a miembros de la Comisión Estatal de Desarrollo Social

El trabajo en equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno es sumamente importante para el combate a la pobreza

Manolo Jiménez toma protesta a miembros de la Comisión Estatal de Desarrollo Social

Manolo Jiménez toma protesta a miembros de la Comisión Estatal de Desarrollo Social

EL SIGLO DE TORREÓN

Con el firme compromiso de fortalecer la política social en Coahuila bajo principios de transparencia, inclusión y coordinación interinstitucional, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la instalación de la Comisión Estatal de Desarrollo Social (CEDS), órgano responsable de articular los esfuerzos de todas las dependencias y niveles de gobierno en materia de bienestar y del Consejo para la Agenda 2030.

“En Coahuila trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, desde Palacio de Gobierno, instalamos dos órganos fundamentales para nuestra estrategia: la Comisión Estatal de Desarrollo Social y el Consejo Estatal de la Agenda 2030. En este esfuerzo contamos con la participación de los organismos de la sociedad civil, academia, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno, trabajando en equipo para combatir la desigualdad social y la pobreza; por esto, Coahuila es ejemplo nacional de lo que se logra con unidad, rumbo y compromiso”, puntualizó Jiménez Salinas.

En Coahuila se tiene la firme decisión de que el desarrollo social llegue a todas y todos, sin excepción. Esta Comisión es una herramienta clave para planear, coordinar y evaluar políticas públicas con una visión integral y con base en los principios de la Agenda 2030.

“Esta reunión es sumamente importante para nuestro Gobierno, para un objetivo que es fundamental para nosotros que es trabajo en equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno, entorno a una causa, que es sumamente importante para nosotros, que es el combate a la pobreza”, afirmó el mandatario estatal.



En Coahuila se trabaja, por un estado más justo, más equitativo y más sostenible. Con esta Comisión, se da un paso importante para que cada acción social esté alineada con resultados medibles y con impacto real en la vida de las personas.


Desde 2018, Coahuila cuenta con un Consejo Estatal para la Agenda 2030, y esta nueva Comisión refuerza la coordinación con ese organismo, garantizando que todos los programas sociales estén alineados con el combate a la pobreza, la reducción de desigualdades, la inclusión de grupos vulnerables y la sostenibilidad ambiental.


Finalmente, el gobernador reiteró su compromiso de seguir gobernando con cercanía, orden y visión de futuro.




“Es algo muy importante primero para ayudar a la gente y que por ende, ”también mejoremos aquí en Coahuila, donde este tema es muy importante , concluyó el gobernador, al enfatizar que en Coahuila la política social de este gobierno es clara: llegar a quienes más lo necesitan, sin ocurrencias ni improvisaciones, sino con planeación, trabajo en equipo y resultados.




En la CEDS participa el gobernador del Estado como presidente del organismo; el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social como coordinador de la Comisión; los titulares de las Secretarías estatales con programas sociales y un presidente municipal por cada región del estado (Norte, Carbonífera, Centro-Desierto, Laguna y Sureste), quienes fungirán como representantes regionales.


Además, podrán ser invitados actores clave de los sectores académico, social, privado y legislativo, así como representantes de los tres órdenes de gobierno, con el fin de fortalecer la transversalidad y colaboración.


En su intervención el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó la política impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas al contar con un rumbo claro y construir un modelo de desarrollo incluyente y sostenible; donde se promueve la participación ciudadana en la definición de programas, obras y acciones con la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y sociedad civil.


La explicación técnica y de las condiciones sociales del estado fueron presentadas por el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila (SIDS), Enrique Martínez y Morales.


También se contó con la participación de la alcaldesa de San Pedro de la Colonias, Brenda Cecilia Guereca Hernández; de la  coordinadora estatal del INEGI, Saraí Arroyo Alonso y del presidente del Banco de Alimentos de Saltillo, Carlos Mery Milán.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gobierno de Coahuila Comisión Estatal de Desarrollo Social

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Manolo Jiménez toma protesta a miembros de la Comisión Estatal de Desarrollo Social


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404790

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx