Manolo Jiménez toma protesta a miembros de la Comisión Estatal de Desarrollo Social

Con el firme compromiso de fortalecer la política social en Coahuila bajo principios de transparencia, inclusión y coordinación interinstitucional, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la instalación de la Comisión Estatal de Desarrollo Social (CEDS), órgano responsable de articular los esfuerzos de todas las dependencias y niveles de gobierno en materia de bienestar y del Consejo para la Agenda 2030.

“En Coahuila trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, desde Palacio de Gobierno, instalamos dos órganos fundamentales para nuestra estrategia: la Comisión Estatal de Desarrollo Social y el Consejo Estatal de la Agenda 2030. En este esfuerzo contamos con la participación de los organismos de la sociedad civil, academia, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno, trabajando en equipo para combatir la desigualdad social y la pobreza; por esto, Coahuila es ejemplo nacional de lo que se logra con unidad, rumbo y compromiso”, puntualizó Jiménez Salinas.

En Coahuila se tiene la firme decisión de que el desarrollo social llegue a todas y todos, sin excepción. Esta Comisión es una herramienta clave para planear, coordinar y evaluar políticas públicas con una visión integral y con base en los principios de la Agenda 2030.

“Esta reunión es sumamente importante para nuestro Gobierno, para un objetivo que es fundamental para nosotros que es trabajo en equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno, entorno a una causa, que es sumamente importante para nosotros, que es el combate a la pobreza”, afirmó el mandatario estatal.

En Coahuila se trabaja, por un estado más justo, más equitativo y más sostenible. Con esta Comisión, se da un paso importante para que cada acción social esté alineada con resultados medibles y con impacto real en la vida de las personas.

Desde 2018, Coahuila cuenta con un Consejo Estatal para la Agenda 2030, y esta nueva Comisión refuerza la coordinación con ese organismo, garantizando que todos los programas sociales estén alineados con el combate a la pobreza, la reducción de desigualdades, la inclusión de grupos vulnerables y la sostenibilidad ambiental.

Finalmente, el gobernador reiteró su compromiso de seguir gobernando con cercanía, orden y visión de futuro.

“Es algo muy importante primero para ayudar a la gente y que por ende, ”también mejoremos aquí en Coahuila, donde este tema es muy importante , concluyó el gobernador, al enfatizar que en Coahuila la política social de este gobierno es clara: llegar a quienes más lo necesitan, sin ocurrencias ni improvisaciones, sino con planeación, trabajo en equipo y resultados.

En la CEDS participa el gobernador del Estado como presidente del organismo; el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social como coordinador de la Comisión; los titulares de las Secretarías estatales con programas sociales y un presidente municipal por cada región del estado (Norte, Carbonífera, Centro-Desierto, Laguna y Sureste), quienes fungirán como representantes regionales.

Además, podrán ser invitados actores clave de los sectores académico, social, privado y legislativo, así como representantes de los tres órdenes de gobierno, con el fin de fortalecer la transversalidad y colaboración.

En su intervención el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó la política impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas al contar con un rumbo claro y construir un modelo de desarrollo incluyente y sostenible; donde se promueve la participación ciudadana en la definición de programas, obras y acciones con la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y sociedad civil.

La explicación técnica y de las condiciones sociales del estado fueron presentadas por el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila (SIDS), Enrique Martínez y Morales.

También se contó con la participación de la alcaldesa de San Pedro de la Colonias, Brenda Cecilia Guereca Hernández; de la coordinadora estatal del INEGI, Saraí Arroyo Alonso y del presidente del Banco de Alimentos de Saltillo, Carlos Mery Milán.