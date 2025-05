Manolo Jiménez anuncia operativos con cero tolerancia en seguridad

Se incrementarán los operativos especiales, se elevará la cero tolerancia; serán determinantes y fulminantes con quiera delinquir, dijo el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Explicó que ese fue uno de los acuerdos que se tomaron en la reunión que tuvo hace unos días con Omar García Harfuch y que derivó de la visita que se tuvo previamente de la presidencia de la República al estado, Claudia Sheinbaum al estado, como parte de su gira de trabajo.

"El cero tolerancia es con todos" dijo cuando los medios de comunicación mencionaron que se actuaria contra el robo de hidrocarburo, declaró que, incluso fue uno de los temas principales que se abordaron en las reuniones con las autoridades federales, de colaborar, estar en más comunicación con ese tipo de temas, con el Fiscal General de las República, Alejando Gertz Manero.

"La idea es ir fortaleciendo, por qué el módulo de seguridad en Coahuila, la idea es irlo mejorando y fortaleciendo. En lo local había una sinergia y una coordinación total y no había habido el espacio o las oportunidad de platicar con la presidenta y ahora en su gira lo hicimos y la instrucción fue darle con todo, con todo el respaldo de ella y bueno no es que no lo tuviéramos, simplemente lo manifestó ya directamente y me encargo mucho que estuviéramos al pendiente".