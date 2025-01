Manifestación de vecinos de colonia Lázaro Cárdenas fue política: Román Cepeda

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González dijo que la manifestación que hizo un grupo de vecinos la semana pasada en la colonia Lázaro Cárdenas para solicitar mayor vigilancia en el sector y particularmente en la Plaza de la Mujer fue un tema estrictamente político. Mencionó que él se quedó al final del evento y que los colonos ya no le pidieron nada.

“A ellos los mandaron, y tan es así que luego yo me quedé y ni siquiera me pidieron nada, es un tema político, totalmente político, 100 por ciento, y eso cuando uno está en un escenario en donde pues de alguna forma incomodas a personas o a partidos, yo no sé, pues van a tratar de hacerlo, pero al final del día yo creo que la proximidad no es atribuible a unas gentes que yo me quedé y ni siquiera me pidieron nada”, declaró.

El alcalde dijo que la proximidad social es un tema muy importante que no es ocasional y que no se puede dejar de lado por lo que todos los días, buscan tener acercamiento en las distintas colonias del municipio tratando de percibir qué pasa. “Si bien es imposible hacerlo con el número de eventos que tenemos y con todo lo que tenemos, si vamos allanando el camino y vamos acercándolo, empezamos con 248 cámaras, tenemos más de 550 al día de hoy, seguiremos aumentando la inteligencia y eso nos permite estar en presencia y estar atentos y observando qué pasa en más puntos de Torreón, es algo que no le vamos a aflojar”, comentó. Dijo que seguirán aumentando el número de cámaras de videovigilancia, el aforo de patrullas, personal, rondines, equipamiento y las casetas en los puntos más conflictivos. Comentó que continuarán escuchando a la ciudadanía “que en verdad tiene una problemática”.

Durante la entrega de una techumbre en la colonia Lázaro Cárdenas de Torreón, un grupo de vecinos abordó a Cepeda González para solicitarle mayor vigilancia pues en la Plaza de la Mujer algunos asaltantes, según su testimonio han aprovechado la maleza que hay cerca del megatanque del Simas para esconderse e intentar despojar a por lo menos tres mujeres de sus pertenencias, sobre todo de madrugada. Mencionaron que los hechos se han registrado sobre el bulevar Laguna Sur y la calle 21 de Mayo.

En el evento, el alcalde dijo que atenderían a los quejosos y por su parte, el comisario César Antonio Perales Esparza, director de la Policía Municipal, comentó que los vecinos le manifestaron que hay intentos de asaltos a mujeres pero que no tienen reportes ciudadanos en los grupos de WhatsApp. Comentó que se puso de acuerdo con los inconformes para implementar patrullajes y posiblemente una monocaseta, además de que les pidió denunciar. Expuso que en dicho sector es muy baja la incidencia de dicho delito y que la estrategia de la Policía Municipal es patrullaje y presencia.