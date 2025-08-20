Torreón Seguridad Pública Peñoles Contaminación Wrangler Profeco

UA de C Laguna

Mañana inicia II Congreso Internacional de Enfermería en la UA de C Unidad Laguna

El encuentro reunirá a especialistas de México, España y Perú el 21 y 22 de agosto en Ciudad Universitaria, con conferencias y talleres sobre liderazgo, innovación y el papel de la enfermería en la salud

Mañana inicia II Congreso Internacional de Enfermería en la UA de C Unidad Laguna

Mañana inicia II Congreso Internacional de Enfermería en la UA de C Unidad Laguna

ANGÉLICA SANDOVAL

Con motivo de la celebración por su 50 aniversario, la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Laguna invita a participar en el II Congreso Internacional de Enfermería que se realizará este 21 y 22 de agosto en el Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre” de Ciudad Universitaria, campus Torreón, en horario de 8:00 a 13:30 horas.

El objetivo de este evento es generar conocimiento, fomentar la práctica y propiciar la investigación por lo que se contará con la participación de reconocidos especialistas en el área de la salud que provienen de la República Mexicana y de países como España y Perú.

Irma Andrade Valle, directora de la facultad dijo que el Congreso está dirigido para estudiantes y profesionales del campo de la Enfermería y que se espera la participación de 600 personas, que podrán disfrutar de las conferencias y talleres que abarcarán los temas de liderazgo, la evolución que ha tenido la enfermería, la investigación y su práctica profesional, así como la utilización de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud.

Por su parte, la doctora Sonia Herrera Justicia, profesora y editora científica de Granada, Andalucía, España y coordinadora y docente en la Fundación Index, comentó que es grato visitar México y participar en el Congreso Internacional para fomentar la investigación en enfermería, pero desde otro punto de vista no solamente de la investigación, sino también para ver la cara humanista de esta área de la salud.

Las actividades inician el jueves 21 de agosto con el registro y ceremonia de inauguración, posteriormente la conferencia magistral “Impacto de enfermería en la salud de la comunidad en los últimos 50 años”, a cargo de Herrera Justicia. “El desarrollo de enfermería en América Latina y su resignificación en el marco de los retos y perspectivas del siglo XXI”, se impartirá por parte de la docente de Posgrado de la Universidad Señor de Sipán de Perú, doctora Sofía Lavado Huarcaya.


Además, “Ciencias de la implementación: impulsando la transformación en la enfermería”, a cargo de la coordinadora del doctorado en Ciencias de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), doctora Raquel Alicia Benavides Torres; el viernes 22 de agosto, “Enfermería y trabajo de red: estrategia para el fortalecimiento de la investigación en la empatía”, por la presidenta de la Red Iberoamericana de Empatía y profesora de la Universidad Veracruzana, Región Poza Rica Tuxpan, México, doctora Sara Huerta González.


“La influencia de la enfermería en la sociedad a través de la historia”, a cargo de la titular de la División de Programas de Enfermería en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional, maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias; por otro lado, la coordinadora de Unidad Sureste de la UAdeC, Eva Kerena Hernández Martínez, impartirá la conferencia “El rol avanzado de la Enfermería: especialización, autonomía y liderazgo”; e “Innovación en el Cuidado de Enfermería: Investigación y Práctica Basada en Evidencia”, por la profesora e investigadora de la UANL, doctora Yolanda Flores Peña.


Las personas interesadas en asistir, pueden comunicarse al teléfono (871) 72 08 139, o bien, escribir en la red oficial de Facebook de la Facultad de Enfermería “Facultad de Enfermería Unidad Laguna”.


La presentación del Congreso se hizo esta semana y además de Andrade Valle y Herrera Justicia, también estuvieron presentes el miembro del consejo directivo de la Oficina de Convenciones de Torreón (OCV), Fernando Orrante, el coordinador de Posgrado e Investigación, Alejandro Morales Jinez y el coordinador de Investigación, Manuel Velasco.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: UAdeC UA de C Laguna

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Mañana inicia II Congreso Internacional de Enfermería en la UA de C Unidad Laguna


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407909

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx