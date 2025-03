'Mamis en Apuros' organizan su primera marcha por el Autismo en Torreón

La Comunidad “Mami en Apuros” prepara su primera actividad para generar consciencia sobre el Trastorno del Espectro Autista. Se trata de una caminata que habrá de llevarse a cabo este domingo 6 de abril, teniendo como punto de salida y de llegada, el Bosque Urbano de Torreón.

Carla Moreno, Vocera de esta comunidad, que nació hace dos años en las redes sociales con la intención de intercambiar información, experiencias y sobre todo ser un apoyo para las familias con pequeños diagnosticados con TEA, informó que se trata de un movimiento independiente que busca visibilizar la serie de retos que enfrentan cada día las familias .

La invitación es para que asistan chicos y grandes en punto de las 8:30 horas frente a la puerta de acceso del Bosque Urbano para salir alrededor de las 9:00 horas. El grupo tomará la antigua Carretera a San Pedro hasta la calle Roberto Fierro para después regresar por la misma antigua carretera hasta regresar nuevamente al punto de salida.

Al concluir, se tienen preparada una convivencia para todos, incluida una hora y media de juegos para los pequeños sin ningún costo.

Carla Moreno, compartió que es una comunidad que nació en la red social de Facebook hace dos años, cuya idea fue de Anne Ramírez, “no somos una asociación, no somos una fundación, somos un grupo totalmente de apoyo para las mamás, y decidimos hacer esta marcha de forma independiente porque nosotros no comulgamos con el color azul ni con la ficha de rompecabezas, porque ni los niños están rotos, ni les faltan les faltan piezas; el autismo es un espectro por eso nos identificamos con todos los colores, por eso nuestra es ‘brillar juntos en todos los colores del espectro’ por eso nosotros no nos sumamos a las marchas azules que hubieron en estos días”, explicó Moreno quien agregó que esperan que esta sea la prima marcha de muchas más.

Por otra parte, recordó que son el mismo grupo que el pasado 16 de marzo organizó una recolecta de firmas tanto en Lerdo como en Torreón para pedir que el CREE que aún no entra en operación en Ciudad Jardín, se dedique a la atención de niños con Trastorno del Espectro Autista, ante la falta de espacios accesibles para las familias que así lo requieren.

Dijo que la respuesta rebasó por mucho sus expectativas puesto que se esperan entre 300 a 400 firmas, logrando recaudar poco más de 3 mil, de personas de varios rincones de La Laguna de Coahuila y Durango.

“La idea era solicitar que el nuevo CREE (Centro de Rehabilitación y Educación Especial) de Lerdo, le dedicara la atención al autismo así como al TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), porque hay muy pocos centros específicamente que atienden el autismo pero no lo tienen en exclusividad, por ejemplo está el CRIT, el CREE de Gómez Palacio que obviamente se dedican a la atención de discapacidades motrices que es la mayor experiencia que tienen, y el autismo que por muchos años no se diagnosticó o no se le ponía la atención adecuada, y ahorita son cada vez más los casos y las listas de esperas son de hasta dos años … perder dos años de tiempo en abordaje terapéutico, notificaciones y tratamientos y más, es muchísimo”.

Las firmas se enviaron y como respuesta, las autoridades estatales respondieron que ya cuentan con un área dedicada al autismo, “si bien es cierto es algo que falta mucho por desarrollar, es muy bueno que estén volteando a ver la neurodiversidad”.