Nacional Claudia Sheinbaum CFE Visa americana Narcotráfico SCJN

Elecciones Judiciales

Magistrado de Tribunal Electoral propone anular elección judicial en Suprema Corte

Magistrado de Tribunal Electoral propone anular elección judicial en Suprema Corte

Magistrado de Tribunal Electoral propone anular elección judicial en Suprema Corte

EL UNIVERSAL

El magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón propondrá al pleno la nulidad de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la distribución "sistemática y generalizada" de los acordeones, ya que consistieron en propaganda en beneficio de las candidaturas ganadoras.

"Esa irregularidad actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que rigen la materia electoral", sostiene.

El proyecto deberá ser presentado ante el pleno del TEPJF para la discusión de la validez de las seis elecciones del Poder Judicial.

Leer más de Nacional

Síguenos en Google News

Escrito en: Elecciones Judiciales TEPJF

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Nacional

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Magistrado de Tribunal Electoral propone anular elección judicial en Suprema Corte

Clasificados

ID: 2406717

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx