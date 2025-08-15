Magistrado de Tribunal Electoral propone anular elección judicial en Suprema Corte

El magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón propondrá al pleno la nulidad de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la distribución "sistemática y generalizada" de los acordeones, ya que consistieron en propaganda en beneficio de las candidaturas ganadoras.

"Esa irregularidad actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que rigen la materia electoral", sostiene.

El proyecto deberá ser presentado ante el pleno del TEPJF para la discusión de la validez de las seis elecciones del Poder Judicial.