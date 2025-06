Maestros vandalizan sede del SNTE en Ciudad de México | Video

Este jueves, maestros de la Coordinadora estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) irrumpieron en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Ciudad de México y le prendieron fuego.

El incendio causó daños en distintas áreas del inmueble teniendo que acudir elementos de Bomberos a sofocar las llamas. Los maestros de la CETEG iniciaron una fogata, quemando mobiliario y fotos oficiales.

Aparte de pintar consignas en el inmueble, justo cuando integrantes de la SNTE celebraban un evento con motivo del día del Maestro.

Como se recordará, desde hace semanas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene una serie de protestas que han ido escalando contra el gobierno federal y en demanda a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre cumplir su promesa de campaña de abrogar la reforma a Ley de Pensiones del ISSSTE de 2007 y la Reforma Educativa de Peña Nieto.

Ayer, durante la manifestación los maestros reiteraron que su demanda seguirá siendo la misma si el gobierno de Sheinbaum no reconsidera algún punto y presenta una propuesta viable y posible, "porque si no quedarán a la espera como un gobierno mentiroso, como un gobierno demagógico, que únicamente expresa lo que su pueblo quiere oír, pero en los hechos no nos deja nada".

Los maestros plantearon que la demanda de la abrogación del ISSSTE se hizo desde el sexenio de López Obrador "es decir, llevamos siete años de haberlo planteado a los gobiernos de la autodenominada 4T".