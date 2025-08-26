Maestros toman Instituto 18 de Marzo; exigen destitución del director

En el marco de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), la delegación D-II-2 de la Sección 44 del SNTE mantiene tomadas las instalaciones del Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio para exigir la destitución del director Jesús Orozco Rodríguez.

La maestra Aurora Zubiría, secretaria general de dicha delegación sindical, dijo que hay un hartazgo en el plantel debido a que desde octubre de 2024 a la fecha, el Sindicato ha intentado trabajar con el director “siempre apostándole al diálogo pero él ha demostrado en muchas ocasiones que no tiene palabra, no respeta los acuerdos y al final de cuentas actúa y toma decisiones unilaterales que no benefician a la escuela”.

La docente señaló presuntos malos manejos financieros, discriminación de género, nepotismo, que no ha convocado a reunión de catedráticos como lo marca la Ley Orgánica del Instituto y deficiencias en la infraestructura física, que ya se habían denunciado en marzo de este año por parte de las Sociedades de Alumnos de los niveles de secundaria y de preparatoria.

Zubiría comentó que la toma de instalaciones se hizo a partir de este martes por parte de personal docente y de apoyo del turno matutino y que continuará con trabajadores que laboran por la tarde.

Recordó que desde el pasado 12 de agosto entregaron un oficio al gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal y al secretario de Educación del Estado, José Guillermo Adame Calderón pero que no han tenido respuesta. Lo mismo sucedió con otro documento que llevaron a la Sección 44 del SNTE dirigida por Efrén Estrada Reyes y el cual respaldaron con el 50 mas uno de firmas del personal inconforme.

Cabe hacer mención que este conflicto no es nuevo y que incluso el año pasado hubo paros de labores de trabajadores y manifestaciones estudiantiles que afectaron el proceso de enseñanza-aprendizaje de más de dos mil que hasta el ciclo escolar pasado estaban matriculados.

El próximo lunes primero de septiembre inicia oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 por lo que la secretaria delegacional pidió a las autoridades educativas estatales atender esta problemática.

“Les pedimos por favor que nos atiendan, queremos que se dé el arranque del ciclo escolar 2025-2026 limpio como se lo merece el Instituto pero también estamos cansados, ya es mucho y el señor no cambia, no hay interés de su parte, necesitamos un cambio”, agregó.

Al lugar, acudieron elementos de la Policía Estatal a fin de tomar nota de los hechos.