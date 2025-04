Maestros de La Laguna sin claridad sobre festejo del Día del Niño

El 30 de abril será la celebración por el Día del Niño, sin embargo, hay incertidumbre entre los maestros de La Laguna de Coahuila y Durango ya que hasta ahora, no hay un comunicado oficial uniforme respecto a si ese día, el festejo se hará con alimentos saludables o si habrá una dispensa y se permitirá celebrar como en años anteriores.

Hasta 2024, el festejo se llevó a cabo con bolsa de dulces, bebidas azucaradas, y toda clase de comida como pizzas, hamburguesas, tacos, y pasteles, entre otros.

Cabe que el pasado 29 de marzo de 2025 entró en vigor el acuerdo federal que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas de nivel básico, media superior y superior; contempla multas en caso de incumplimiento.

Ayer, El Siglo de Torreón consultó a algunos directivos y docentes de diversos planteles y hubo quienes bajo el anonimato expresaron que: “estamos a la buena de Dios, que no nos caiga la Secretaría de Salud porque tendremos pizza”.

“Oficialmente tampoco el Día del Niño se supone que se puede hacer convivio con alimentos que no están permitidos pero en la capacitación que nos dieron aquí de Coahuila nos dijeron que pues se podía hacer una excepción el Día del Niño y en la posada de diciembre de los niños. Entonces sí vamos a permitir que haya un convivio en el que puedan comer los niños lo que siempre se ha acostumbrado”, dijo un maestro de primaria. Otra maestra, comentó que en su escuela el Sistema DIF les apoya con alimentos saludables fríos y calientes pero que el 30 de abril, habrá pizza, bolos, y agua de jamaica.

Hubo otros miembros de la estructura educativa que señalaron que “mientras que la Federación no autorice al Estado y el Estado no tome la decisión, nosotros no podemos hacer nada. Si no hay una dispensa, pues vamos a lo saludable y a tratar de mediar, que en vez de que haya pastel, haya cóctel de frutas, que en vez de bolos haya algún juguete o algo”.

Tienditas se preparan para festejo del niño

En la escuela primaria “Gerardo Calderón Rocha” de la colonia Abastos de Torreón, la señora Claudia Verónica Alemán lleva poco más de tres años a cargo de la tiendita escolar. Por las disposiciones federales, dijo que el cambio de la comida chatarra a los alimentos saludables ha sido complicado porque bajaron sus ventas en un 50%, ya que hay padres de familia que dejaron de darle dinero a sus hijos y otros más que se resisten a la medida. “Todo es un proceso, nada más hay que tener un poquito de paciencia y ser empáticos con los niños, hacerles ver que esto en un futuro será de beneficio para ellos”, expresó.

Para el Día del Niño, comentó que vio tutoriales en redes sociales y que en base a ello, diseñó un menú saludable con el fin de presentárselo a los docentes frente a grupo “y que nos contraten a nosotros, no queremos dejarlos ir porque ahorita si hemos tenido días complicados en la venta”. Los platillos que propone son: sushi de pepino relleno de atún o pollo, sándwich de jamón de pavo, atún o pollo acompañado con vegetales, ensalada de uvas y manzana con aderezo a los dos quesos y tostadas de salpicón. De acuerdo al calendario escolar 2024-2025, el próximo lunes 14 de abril inicia el periodo vacacional de Semana Santa, concluyendo el día 25 del mismo mes. Son más de 300 mil estudiantes y 26 mil docentes de nivel básico de La Laguna de Coahuila y Durango los que tomarán un descanso para retornar a las aulas, el lunes 28 de abril, dos días antes de la celebración por el Día del Niño.