Torreón peñoles Tecnificación del riego Torreón Ayuntamiento de Torreón

Consejo Técnico Escolar

Maestros de La Laguna inician con fase intensiva del Consejo Técnico Escolar

Maestros de La Laguna inician con fase intensiva del Consejo Técnico Escolar

Maestros de La Laguna inician con fase intensiva del Consejo Técnico Escolar

ANGÉLICA SANDOVAL

Este lunes miles de docentes de la región Lagunera de Coahuila y Durango regresaron a las escuelas públicas de nivel básico para dar inicio a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) donde se trazará el sentido y la organización de las actividades pedagógicas del ciclo escolar 2025-2026 que conllevan abordar el Proceso de Mejora Continua (PMC) y el codiseño del Programa Analítico (PA). De acuerdo al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, la fase intensiva comprende del 25 al 29 de agosto del año en curso mientras que el próximo lunes primero de septiembre, los trabajadores de la educación recibirán en los planteles a niños, niñas y adolescentes para arrancar el periodo lectivo. El lunes 8 de septiembre, se llevará a cabo la Jornada de Concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil y el martes 16 habrá suspensión de labores docentes con motivo de la Independencia de México. El viernes 26 tampoco habrá clases debido a que las y los maestros celebrarán la reunión del CTE, marcado los últimos viernes de cada mes.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dijo que cada inicio del ciclo escolar, se abren las puertas de las escuelas para recibir a más de 35 millones de estudiantes de todos los niveles educativos y que de ellos, más de 23 millones son estudiantes de nivel básico que comienzan o reinician sus actividades formativas. Tan solo en la región Lagunera de Coahuila, hasta el ciclo escolar pasado, había 190 mil 257 alumnos matriculados en nivel básico mientras que en La Laguna de Durango, alrededor de 175 mil niños, niñas y adolescentes.

El líder sindical comentó que en cada aula hay historias de esfuerzo y vocación pues las y los maestros, con paciencia y creatividad, convierten los desafíos en oportunidades, despertando la curiosidad e incentivando la alegría por aprender. Además, fomentan el pensamiento crítico y en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), conectan el aprendizaje con la vida comunitaria, aún en las condiciones más adversas.

Cepeda Salas dijo que el SNTE defiende la escuela pública como un derecho y que en el calendario sindical, trabajan sin descanso para garantizar mejores condiciones de trabajo, desde los protocolos de convivencia escolar, la descarga administrativa, la formación continua, las herramientas digitales, la seguridad social y los programas de apoyo socioemocional para los estudiantes. De igual manera, comentó que el SNTE se ha sumado a las campañas para la prevención y el cuidado del agua, para la construcción de la paz, combatir las adicciones, promover los derechos humanos y la igualdad de género. Aseguró que el Sindicato también ha alzado la voz frente a los intentos de afectar las pensiones o a los problemas de injusticia y burocracia de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Consejo Técnico Escolar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Maestros de La Laguna inician con fase intensiva del Consejo Técnico Escolar


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409115

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx