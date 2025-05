Madres de integrantes de Grupo Fugitivo niegan sus muertes

A un día de que la Fiscalía del estado de Tamaulipas confirmara la muerte de los integrantes de Grupo Fugitivo, tras el hallazgo de cinco cuerpos en Reynosa, los cuales pertenecerían a los desaparecidos, las madres de los mismos niegan las versiones de las autoridades.

Mediante un comunicado emitido durante el día de ayer por parte de Irving Barrios Mojica, titular de la Fiscalía de Tamaulipas, se confirmó que los cuerpos encontrados pertenecen a los integrantes de la banda Grupo Fugitivo , quienes estaban reportados como desaparecidos desde el domingo, luego de presentarse en el barrio Riberas de Rancho Grande, en Reynosa.

Además, como parte del operativo de búsqueda, y con relación al hallazgo de los cuerpos, se detuvieron a nueve personas que estarían involucradas en el caso , mismas que además tendrían relación con el Cartel del Golfo.

Los cinco músicos desaparecieron durante la noche del domingo, tras presentarse en el barrio de Riberas de Rancho Grande, en Reynosa. Lo último que se supo de ellos fueron un par de publicaciones que realizaron por medio de redes sociales.

Pese a la confirmación de las autoridades, los familiares de los músicos niegan la versión de la Fiscalía, señalando que 'no hay pruebas concretas' de que los cuerpos encontrados pertenezcan a los músicos.

La madre del músico Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años de edad, dijo que las autoridades 'no les han dicho nada'.

"Ellos (la Fiscalía) con nosotros no se han manifestado. No nos han dicho nada. Están diciendo que nuestros hijos están muertos y no es cierto. No sabemos nada. No encontraron cuerpos. Ellos agarraron. Tienen a 9 personas detenidas. Nosotros seguimos en la búsqueda", dijo la mujer.

Además, la familiar también señaló que 'la Fiscalía no tiene el ADN' para comprobar si los cadáveres realmente son de los integrantes de Grupo Fugitivo.