Madres de estudiantes con discapacidad se manifiestan por falta de maestros y deficiencias en el edificio escolar

Un grupo de madres de familia de alumnos con discapacidad que cursan el bachillerato, pertenecientes al Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), en el municipio de Gómez Palacio, se manifestaron este miércoles al exterior del plantel, debido a la falta de profesores, por no contar las instalaciones adecuadas, además dicen que sus hijos son discriminados.

Aunque pertenecen a otro sistema educativo los jóvenes ocupan un espacio en las instalaciones del Cetis 88, en la colonia El Dorado, pero dicen que las instalaciones no cuentan con las mínimas condiciones para las personas con discapacidad, además de que dicen el resto de los estudiantes los relegan de toda convivencia, los tratan como “apestados”.

Manifestaron que son más 80 alumnos con discapacidades múltiples y desde hace un mes solamente dos profesores para impartir las clases, lo que ha retrasado el avance académico, ya que no tienen la totalidad de las materias que deben recibir y consideran que deben contar con al menos cinco profesores.

“Los niños no están recibiendo clases, nada más las de dos maestros y como presentan discapacidad múltiple, pues necesitan atención. Como ellos van un poquito más lentos en su trabajo, pues necesitan las clases, si teniendo a los maestros, pues ahora sin ellos se van a atrasar mucho”, dijo la señora Lluvia.

Dijeron que no saben a dónde dirigirse para externar su inconformidad, ya que repitieron el bachillerato es parte del sistema CAED, por lo que decidieron manifestarse desde las 8 de la mañana para esperar a la directora del Cetis 88, para que ella les dijera a que instancia tenía que recurrir, pero eran casi las 10 de la mañana y no llegaba.

“Ya no sabemos en que condiciones estamos, por que un rato si pertenecemos al Cetis 88 y otro rato no, por eso queremos que nos ubiquen y nos digan a donde tenemos que dirigirnos para que se integren los maestros, porque no es justo”.

Reiteraron que son varias generaciones las que ya se han graduado de ahí y hasta el momento no se han adecuado las instalaciones, por lo que los niños que utilizan sillas de ruedas o con debilidad visual batallan para desplazarse.

“Mi hijo tiene dos años aquí, es débil visual y hubo un tiempo que no quería venir por que decía que tenía que caminar un buen pedazo y no había quien lo guiara. Imagínese a los niños que llegan nuevos a una escuela donde no hay ni siquiera baños para ellos, por eso estamos exigiendo que nos digan que es lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos estén en condiciones óptimas”.

Los inconformes consideraron que a sabiendas que se está dando educación a jóvenes con discapacidad, llevan años sin la infraestructura adecuada, ahora sin maestros y son discriminados ya que el resto de los alumnos no conviven con ellos, por lo que manifestaron que de no tener respuesta de alguna autoridad gubernamental, realizarían bloqueos en carreteras principales.