Madres Buscadoras realizan velada en el Monumento a la Madre

En conmemoración a las madres buscadoras que murieron antes de encontrar a sus hijos y por las que fueron asesinadas por su labor de activistas y defensoras de los derechos humanos, colectivos de búsqueda realizaron un memorial y velada para exigir justicia por ellas y por las más de 127 mil personas desaparecidas en México.

Previo al 10 de mayo, mamás buscadoras se reunieron en el Monumento a la Madre para colocar veladoras, flores, pintar huellas y peticiones al gobierno federal, entre las que incluyen: establecer campañas de comunicación para la visibilización de la desaparición, reconocimiento internacional del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y articulación nacional e internacional de colectivos. Así como la construcción de espacios de memorización y memoria colectiva.

"Nuestros desaparecidos no son cifras, son historias interrumpidas. Y exigimos que esas historias no queden sin cierre. En todo el país enfrentamos instituciones debilitadas: fiscalías sin recursos, laboratorios vacíos, fosas comunes llenas de cuerpos sin identificar y miles de fosas clandestinas y campos de exterminio con fragmentos óseos incuantificables", denunciaron.

Exigieron una política pública desde el más alto nivel, con voluntad y presupuesto reales, que se traduzca en acciones efectivas: "Porque una política sin recursos ni compromiso es, también, otra forma de desaparecer".

Durante el memorial, integrantes del colectivo Justicia Contra el Olvido y el Silencio leyeron los nombres de personas, madres y padres buscadores que han sido asesinados en los últimos años: Pablo Iván Miramontes, Zenaida Pulido, Rosario Zavala Aguilar, Javier Vargas, Aranza Ramos, José Nicanor, Brenda Jazmín Beltrán, Rosario Lilian Rodríguez, María del Carmen Vázquez, Teresa Murillo, Angelita Meraz León, Noé Sandoval Adame, María del Carmen Morales, Jaime Daniel Ramírez, José Ulises Carmona, Grisell Pérez Rivera, Griselda Armas, Sofía Raygoza y Magdaleno Pérez Santos.

También colocaron el nombre de mujeres buscadoras que fallecieron sin lograr encontrar a sus familiares: Elodia García de Gámiz, Inocencia Yáñez, María de Jesús Rubio de Mata, Graciela Rodelas, Josefina Campos de Galarza, Concepción Herrera Hernández, María Guadalupe Fierro González, Martha Loya, Artemisa Ibarra Rodríguez, Concepción García de Corral y Rosario Piedra Ibarra.

Por otro lado, exhortaron al Estado mexicano a profundizar su apertura a la colaboración internacional; que escuche y dialogue de buena fe con los organismos como el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al encender cientos de velas, activistas colocaron fotografías de madres buscadoras asesinadas, así como carteles con las frases: "verdad, memoria y justicia" y "vivos se los llevaron, vivos los queremos".

Mientras que la madre buscadora Yolanda Morán reprochó que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya dedicado unas palabras a las miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos de forma forzada.

"Debió dar un espacio a este tema que es de ilesa humanidad, debió haber dado la oportunidad de escuchar a una víctima o al menos mencionarnos. Ella es mujer, es la presidenta, pero no solo eso, es madre… pero no sé qué clase de madre sea, tiene hijos y no me imagino si estuviera en nuestro lugar cómo estuviera la señora", expresó.