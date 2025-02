Madre pide ayuda desesperada para que su hijo paralizado regrese a casa tras accidente

El llamado de ayuda lo mantiene Lupita Pinales, madre de Gabriel, quien quedara paralizado del cuello hacia sus piernas, pues podría ser en las próximas semanas, cuando pueda ser dado de alta y su vivienda, debe contar con un espacio adecuado para el regreso de su hijo, sin embargo la falta de recursos se lo ha impedido.

Desde el mes de octubre del 2024, la clínica 18 del IMSS en Torreón ha sido su hogar, pues su hijo de solo 15 años de edad depende de un ventilador para poder vivir. Y es precisamente, ese equipo el que espera por parte el Seguro Social, para poder llevarse a su hijo a casa, pero las condiciones de su hogar no cumplen con las exigencias mínimas para hacerlo.

De entrada, su vivienda no cuenta con el cableado eléctrico, pues al ser habitada por nadie, fue blanco de los ladrones, por lo que ahora, tampoco tiene servicio de energía, lo cual se suma a la serie de exigencias que debe cumplir antes de llevar a Gabriel de regreso a casa.

“Para empezar debo de tener la instalación de luz, pero ahora que estoy aquí, me robaron todo el cableado, y debo de poner la luz y todo lo que implica”, explicó Pinales, quien desde el accidente de su hijo, se mantiene bajo sus cuidados.

Ante su desesperación, publicó en Facebook la situación de su hijo, solicitando apoyo para recaudar fondos necesarios, para cubrir lo más indispensable, pero no hubo respuesta. Razón por la que acudió nuevamente a este medio, para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Y es que, de acuerdo con Lupita Pinales, será la próxima semana, que su hijo se pondrá a prueba con el ventilador con el que estaría regresando a casa, si su respuesta es favorable, se fijará una fecha para ser dado de alta.

“Pero para eso me están diciendo que él requiere de un cuarto acondicionado solo para él, pero la mera verdad no tengo los recursos para solventar los gastos que se requieren, para empezar debe de tener las ventanas aptas, el cuarto que tenga puerta, que no se levante la tierra, que no haya orificios en las paredes donde se puedan incrustar animales y detalles de esos, la verdad no cuento con los recursos para acondicionar un cuarto de esos, no tengo la vivienda adecuada. Solicito ayuda para ofrecerle un cuarto dónde estar.

¿Cómo fue el accidente?

Fue el 20 de octubre del 2024 cuando se registró el accidente que cambiaría su vida. Era domingo, y como a las 3 de la tarde, Gabriel a bordo de una motocicleta salió de su casa en San Pedro rumbo al ejido El Retiro, a unos cinco minutos de distancia, “iba por una tarea”.

Al entrar al rancho, otra motocicleta invadió su carril, en intento por rebasar a exceso de velocidad a un camión de personal, por lo que se impactó de lleno en la pierna izquierda de Gabriel amputándosela de forma inmediata. Él quedó tendido en el asfalto. A los pocos minutos, Lupita llegó al lugar luego de que un vecino le informa lo sucedido.

El joven fue trasladado a la clínica 18 donde permaneció solo un día y medio debido a la gravedad de sus heridas. Durante un mes permaneció en el Hospital de Alta Especialidad número 71, de donde fue dado de alta el 20 de noviembre para después enviarlo nuevamente a la unidad 18.

Traumatismo craneoencefálico severo y cuadriplejia espástica, es su diagnóstico, el cual es un tipo de parálisis cerebral que se caracteriza por una rigidez muscular generalizada en los brazos y las piernas, y un cuello débil.

Cómo ayudar

Los interesados a sumarse a la causa, el número de cuenta es 4152 3143 8073 2332 de BBVA a nombre de Guadalupe Pinales. Mayor información sobre otras formas de ayuda, comunicarse al 872-182-6686.