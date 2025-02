Macklemore regresa con un impactante sencillo contra Elon Musk: ¿Qué hay detrás de su mensaje?

Macklemore regresa con un impactante sencillo titulado ‘Fucked Up’, una canción cargada de críticas sociales y políticas.

El tema aborda problemáticas globales como los incendios en Los Ángeles, las órdenes ejecutivas de Donald Trump, el polémico saludo nazi atribuido a Elon Musk, y el genocidio en Palestina.

¿Cuál es el mensaje de Maklemore?

El video oficial inicia con contundentes imágenes de protestas a favor de Palestina, incluyendo un acto realizado durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Kendrick Lamar. En dicho evento, un bailarín fue arrestado y vetado de futuras presentaciones por la NFL tras su protesta.

Macklemore comienza cantando:

“El mundo está en llamas, no somos dueños del agua, amigos (‘Los Resnick sí’, se lee en referencia a los multimillonarios Stewart y Lynda Resnick)/Prisioneros contratados por unos pocos dólares, amigos”, acompañado de imágenes que retratan los devastadores incendios recientes en Los Ángeles.

El rapero continúa con críticas hacia las élites globales: “Finalmente veo a la oligarquía y a los hombres que nos controlan a todos”, mientras aparecen Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk y Donald Trump en pantalla. También arremete contra la desigualdad fiscal: “Exenciones fiscales para la élite y luego los impuestos son para ustedes”.

Crítica al financiamiento y la censura

Macklemore no escatima en señalar el financiamiento estadounidense en el conflicto de Gaza:

“¿Cómo crees que Israel obtiene dinero para los mejores tanques? Y Netanyahu ama a Trump, él dice: ‘Sí, gracias’. Ese es tu dinero, y sí, todo está conectado”. Asimismo, denuncia la censura en redes sociales, refiriéndose a los bloqueos de publicaciones relacionadas con Palestina: “Están controlando tu feed, la información que censuran/Bloqueando hashtags, no se puede decir ‘Liberen Palestina’”.

Todos los ingresos generados por ‘Fucked Up’ serán donados a UNRWA USA, una agencia de la ONU dedicada a brindar apoyo y asistencia humanitaria a refugiados palestinos, reafirmando el compromiso de Macklemore con las causas sociales.

¿Quién es Maklemore?

Ben Haggerty, conocido artísticamente como Macklemore, nació el 19 de junio de 1983 en Seattle, Washington, y se convirtió en uno de los nombres más destacados del rap en la última década. Desde sus inicios, este artista independiente ha demostrado que el hip hop no tiene que seguir un molde único, desafiando estereotipos de la industria musical con su estilo auténtico, letras profundas y mensajes sociales contundentes.

Macklemore comenzó su carrera en 2000 con el lanzamiento de su EP Open Your Eyes, pero no fue hasta 2012, junto a su colaborador Ryan Lewis, que alcanzó el estrellato global con el álbum The Heist. Este trabajo incluyó éxitos como "Thrift Shop", una sátira sobre el consumismo que encabezó las listas de popularidad, y "Same Love", un poderoso himno en favor de la igualdad matrimonial que se convirtió en un emblema para la comunidad LGBTQ+. Su enfoque lírico, que aborda temas como la lucha contra las adicciones, la aceptación social y la injusticia, lo distingue de otros artistas en el género.

Ganador de cuatro premios Grammy en 2014, incluyendo Mejor Álbum de Rap, Macklemore generó controversia al superar a figuras como Kendrick Lamar, lo que desató debates sobre raza y reconocimiento en el hip hop. Sin embargo, este rapero no ha rehuido de las críticas; en cambio, ha usado su plataforma para hablar de temas complejos como la adicción —tema central en canciones como "Starting Over"—, el privilegio blanco y el cambio climático.