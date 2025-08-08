Machetean a joven durante riña en la colonia Rincón La Merced de Torreón 

Un joven identificado como Adrián Guadalupe, de 25 años y con domicilio en Villas La Merced, resultó lesionado luego de ser agredido por un grupo de aproximadamente 15 personas durante una riña ocurrida la noche del jueves en la plaza ubicada sobre la avenida Universidad, frente a la Fiscalía General de la República, en la colonia Rincón La Merced.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el afectado relató que se encontraba en la plaza de la colonia cuando comenzó a discutir con otro joven del sector por una bicicleta, situación que derivó en golpes. Momentos después, un grupo de sujetos se aproximó y lo agredieron físicamente, para en determinado momento uno de ellos herirlo con un arma en la cabeza y en la boca.

Adrian logró huir de sus agresores y llegar a su casa para pedir ayuda, desde donde fue trasladado e un vehículo particular por su padre a las instalaciones de la Cruz Roja de Torreón.

El personal médico informó que a su ingreso presentó una herida de ocho centímetros en la cabeza, causada por un objeto punzocortante, la cual requirió sutura, así como una lesión en el labio superior derecho. El joven fue hospitalizado para una valoración general a fin de descartar daños internos en el cráneo.

El personal médico, siguiendo los protocolos de seguridad, informó sobre el ingreso del lesionado a las autoridades, por lo que hasta la benemérita institución arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Delegación Laguna I, de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron la declaración del afectado y comenzaron con las investigaciones correspondientes.

El hecho movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Grupo de Reacción Torreón, quienes implementaron un operativo de búsqueda de los agresores, se desconoce si es que hay detenidos por el hecho.