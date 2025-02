Macario Martínez: Así fue su primer concierto en vivo | VIDEOS

El 14 de febrero, Macario Martínez, el cantante que conquistó las redes sociales con su talento, ofreció su primer concierto gratuito en la icónica Estela de Luz de la CDMX, como parte de los festejos del Día del Amor y la Amistad.

Este evento no solo marcó un hito en su carrera, sino que también confirmó el poder de la música para transformar vidas.

El concierto atrajo a cientos de personas, quienes disfrutaron de un espectáculo lleno de emoción y autenticidad. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a una multitud conectando con las canciones del intérprete, especialmente su éxito viral, “Sueña Lindo, Corazón”. Este tema, que se popularizó en TikTok y acumuló millones de reproducciones, fue el punto de partida para que Macario pasara de limpiar calles a pisar escenarios importantes.

El ascenso meteórico de Macario Martínez

Desde que su voz fue descubierta en TikTok, la carrera de Macario no ha parado de crecer. Además de su exitoso debut en la Estela de Luz, el artista fue confirmado para presentarse en los festivales más relevantes del país: el Tecate Pa’l Norte 2025 y el Vive Latino 2025. Su inclusión en estos eventos ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes celebran su autenticidad y perseverancia.

No obstante, su ascenso no ha estado exento de críticas. Algunos cuestionan la rapidez con la que alcanzó la fama y su limitada discografía, que incluye un EP titulado Cuando Fuimos Felices y el álbum Lagunas Brillantes de la Memoria. Pero estas opiniones no han frenado su impulso, y hasta figuras como Kalimba han ofrecido apoyo para impulsar su carrera.