Lynda sigue 'girando' en la

En los noventa e inicios de la década de los dos mil, la cantante Lynda se volvió un "boom" en la escena musical. Temas como Gira que gira, Lo mejor de mí o Maldita timidez, lideraban las listas y hasta impuso modas como el uso de mochilas transparentes con caritas felices.

Durante muchos años pausó su carrera, pero el 90's Pop Tour la trajo de vuelta a los escenarios y al darse cuenta de que sus fans no la habían olvidado, comenzó a lanzar canciones nuevas y a alistar proyectos, a la par de la gira que nació en Bobo Producciones.

El Siglo de Torreón se encontraba en Londres, Inglaterra, justo en el momento en el que la artista vacacionaba allá. Aun así, se dio unos minutos para platicar con "El defensor de la Comunidad" al exterior de Paddington Station, una estación ferroviaria situada al oeste de dicha ciudad.

"Estoy feliz de encontrarlos por acá (en Londres)", comentó al llegar de un viaje que realizó en Oxford.

Con una sonrisa de oreja a oreja, la también compositora informó que en estos últimos años le han pasado situaciones bastante positivas.

"Me han ocurrido muchas cosas bonitas como el 90s Pop Tour, mi concierto en El Cantoral (CDMX) y ahora después de haber estado en recuperación tras una cirugía de la columna lumbar, ya estamos listos trabajando muy duro y con muchas ganas para construir lo que viene, que es mi proyecto personal, así que estén pendientes porque estarán escuchando música nueva y de mis planes.

"Todo eso viene a partir de septiembre. Habrá bastante trabajo para seguir reconectando con cada uno de los seguidores que continúan escuchando mi música".

Reconoció la entrevistada que jamás imaginó que tantas personas de México y otras naciones no la olvidarían durante su pausa escénica.

"Miren, hasta ahora me vengo enterando de un montón de historias que me cuentan, de personas que me dicen, 'es que tu canción tal me acompañó en este momento de mi vida'; para mí es reconfortante y me llena de alegría el saber que mi música ha conectado con tanta audiencia.

"Saber que me seguían oyendo y que me seguían esperando luego de alejarme como 18 años, la verdad es que es algo muy bonito. Estoy muy motivada, por eso mismo estamos trabajando con muchas ganas y con todo el cariño del mundo".

Recordó lo importante que fueron los noventa en la música y es que cada década ha aportado algo vital en la historia.

"En ese tiempo habíamos muchos con un montón de propuestas interesantes. Yo empecé a los 14 años, estuve cantando y presentando mi música hasta los 22. Lancé cuatro discos hasta que llegó la pausa. Ahora toca continuar después de que ya dimos ese paseo por la nostalgia del 90s Pop Tour y demás", mencionó.

No descarta la cantante visitar la Comarca Lagunera, ya que hay planes de llevar su música a varios sitios de la República Mexicana.

"Ojalá que pueda ir a La Laguna, espero que se haga posible, por lo pronto les mando muchos besos y abrazos. Agradecida en todo momento por su apoyo".

Por último, Lynda mencionó que le encanta su repertorio. Aclaró que no tiene alguna de sus canciones que sea su consentida.

"No podría decirles una en especial. Cada una es distinta y viene además con alguna anécdota. Así como hay algunas que, la verdad, no me gusta cantar, hay otras que me encantan, igual y una de ellas sería Corazón perdido, me gusta escucharla".

Repertorio

Algunos éxitos de Lynda son:

*Gira que gira.

*Maldita timidez.

*Lo mejor de mí.

*Corazón perdido.

*Mala leche.

*Dile.