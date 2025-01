Luis Malagón responde a críticas de Jorge Pietrasanta tras reprobar su actitud

Luis Malagón continúa siendo objetos de comentarios negativos.

El arquero del América se encuentra en el ojo de la polémica tras un reciente suceso en Zamora, Michoacán, su tierra natal, a la que fue a visitar para realizar una convivencia, como regalar juguetes a los niños, disputar algunos partidos en las canchas públicas de la ciudad e incluso ofrecer entrenamientos.

En esta última se observó molesto al portero de las Águilas, pues en redes sociales surgió un video donde Malagón le responde a una persona que lo llamó "mamón" mientras se realizaban las actividades.

Malagón, quien respondió educadamente, aseguró que es una persona amena y tranquila, además de recalcar que no le gusta que lo tachen como alguien "crecido" o poco empático, pues hizo hincapié en que tenía mucha ilusión de jugar y convivir con sus paisanos.