Lucía Méndez revela grave condición que la llevó al hospital

Lucía Méndez rememora lo delicada que estuvo su salud hace unos meses, cuando una pulmonía y una infección de Covid-19 la llevaron a ser hospitalizada de emergencia y, aunque su estado era de gravedad, la actriz recuerda que, lo que más le angustiaba no era lo que sucedería con ella, sino ver lo preocupados que su hijo y, el resto de su familia, se encontraban.

Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, que, durante la víspera de la primavera, aún entablaba una amistad cercana a Lucía, fue quien dio a conocer que la diva no se encontraba bien de salud y que, luego de contraer Covid-19 -por segunda ocasión-, había sido hospitalizada.

En su momento, fue mucho lo que se dijo en medios de comunicación y, hasta se sugirió que, "la Méndez" había tenido que ser intubada durante los cincos días de su hospitalización.

La también cantante había preferido guardar silencio, no fue sino hasta ahora, en la charla que entabló con Oscar Madrazo, para su podcast, que decidió hablar de ese episodio, el cual la llevó a reflexionar acerca de lo efímera que puede llegar a ser la vida, cuando no se brinda de buena salud.

"La salud es lo más grande del mundo, lo más importante en la vida es tener salud, me da miedo enfermarme, como ahora que me pasó esto".

Con la voz entrecortada, expresó que, lo que más padeció, no fueron los síntomas que la aquejaron, sino el hecho de ver a su familia tan preocupada por su condición.

"Realmente estuve muy grave, tengo una cierta debilidad en mis pulmones, en mis bronquios y, créeme, que me dolió muchísimo, pero muchísimo, ver a mi hijo preocupado, Antonio fue lo que me partió el corazón, te juro que se me hace uno nudo aquí (en la garganta), de ver a mi hijo, a mis nietas, a mi nuera, a mis hermanos..." señaló.

Cuando Lucía enfermó, la revista "TVNotas" publicó una historia acerca de que el verdadero motivo de su hospitalización, se habría debido, presuntamente, a un consumo excesivo de marihuana, lo que habría generado que un hongo creciese en los pulmones de la actriz, lo que le causaría secuelas de por vida.

Al poco tiempo, Méndez desmintió este trascendido y, ahora, aclara que, si bien, en su juventud llegó a ser una consumidora activa de cannabis, lo dejó después de un lustro.

La intérprete de "Corazón de piedra" recordó que su primera experiencia con la marihuana fue al poco tiempo de que muriera su padre; el duelo que atravesó, la dejaba sin ganas de comer, dormir o socializar y -afirma- que el uso del cannabis la hizo reanimarse nuevamente.

"Empecé a analizar que mi papá estaba en otra dimensión y, de ahí sí, agarré el fumar churros, como cinco años y me alivianó, no voy a ser hipócrita, me alivianó muchísimo, comí, dormí, me sentí bien, cuando me sentía tan deprimida, me daba mi churro y me ponía sumamente feliz", expresó.

Pero, luego, decidió dejarlo porque notó que su consumo sí estaba dejándole efectos secundarios.

"Me dio un poco de miedo, dicen que la mota no te hace daño, pero sí te hace daño en las neuronas, había momentos que llegaba a la cocina y decía '¿a qué vine?'".