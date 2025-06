Luces, cámara y....¡Vuelve Lucero!

Después de largas jornadas de rodaje, las cuales disfrutó bastante, la actriz y cantante retoma esta faceta al lado de Benny Ibarra, así que tenía muchas ganas de platicar con El Siglo de Torreón del largometraje que tiene todo para arrasar en los 190 países en los que se estrenó.

"Dos décadas tenía sin hacer cine. Yo buscaba una película que tuviera un encanto especial, que transmitiera un mensaje, algo adecuado a mí como actriz, que dejara una huella y me encontré con este guion que es muy bello.

"Más allá de ser una comedia romántica, cuenta con detalles y cosas que hablan mucho de lo que hoy en día nos sucede a los seres humanos porque vivimos en una época muy avanzada. Muchos sentimos que vivimos en el futuro y eso es lo que le pasa a estos científicos esposos (su personaje y el de Benny), que son muy dedicados a su amor y a sus carreras. Inesperadamente, viajan 59 años al futuro (de 1966 a la actualidad) y se topan con todo lo que sucede en esta época; más allá de la tecnología, la parte humana y emocional es la que tienen que sobrellevar tras enfrentar retos que para ellos son desconocidos", destacó.

Aclaró la entrevistada que el filme no cuenta con villanos, ni tampoco le apuesta a exaltar a hombres o mujeres, ya que en su trama predomina la igualdad de oportunidades, algo que coincide con los ideales de Lucero pues, "a mí me gustaría que la equidad entre hombres y mujeres fuese de una manera diferente, no queriendo ser mejores unos que otros, sino intentando equilibrarse y llegar a un balance con las cualidades y capacidades de cada uno".

"Creo que nunca van a ser lo suficientemente valorados los roles de los hombres o de las mujeres porque siempre hay ideas encontradas, siempre habrá alguien a quien no le parezca suficiente y querrá más. Hay grandes activistas mujeres, pero también hay muchos hombres con valores y que entienden a las mujeres dándoles voz y fuerza.

"En esta cinta no hay error ni acierto, no hay villano, ni el feminismo ni el machismo, no son malos, aquí es poner sobre la mesa lo que hay y cómo de repente las personas pueden tomar decisiones y sobrellevar los retos. Quiero que la gente que la vea la comente y la platique, espero que genere una conversación entre amigos o la familia", explicó.

MENSAJE

"Y eso es importantísimo para mí, como mamá, mujer y actriz, contar historias donde las mujeres dicen cosas. Es muy bonito como actriz dejar un legado actoral, en el que los personajes sean fuertes, inteligentes e importantes; es decir, que no sean mujeres controladas por otras mujeres u hombres. Creo que hacer personajes con carácter y personalidad es lo que últimamente me ha definido en los trabajos que he elegido. Es importante encontrar papeles con valores, discursos y que expliquen y digan cosas y, repito, nunca estaré solo del lado de las mujeres o solo del de los hombres, estoy del lado de las personas, del balance y de sumar, no de restar o dividir", señaló.

En cuanto a laborar con el cantante de Cielo, la artista reveló que fue un deleite. Se conocen desde niños y han forjado una amistad formidable.

"Nos conocemos prácticamente de toda la vida. Cuando teníamos 12 años, Timbiriche (grupo al que pertenecía Benny) cantaba el tema de la novela Chispita, que fue la primera que hice en mi vida. Nuestras carreras han estado cerca, pero jamás habíamos hecho un proyecto juntos. Es un hombre que ama todo lo que hace", explicó.

Haciendo alusión al título de la película, Lucero dejó en claro a dónde le gustaría viajar si tuviera una máquina del tiempo.

"Considero que iría al pasado porque creo que el positivismo de pensar que viviremos muchos años y que llegaremos al futuro está siempre ahí. Volvería a los sesenta o setenta, pero siendo una mujer adulta, sería interesante. Igual me gustaría retornar a la época en la que fui niña y decirle a mí yo del futuro que todo estará bien y aclaro, no cambiaría nada, todo lo haría feliz porque soy muy feliz con mi vida y lo que me ha tocado pasar", externó.

Por otro lado, la estrella mencionó que le han ofrecido otros proyectos en fechas recientes, pero ha dicho que no porque no tienen nada que ver con ella o con lo que desea reflejar al público en la actualidad.

"Quiero que el día de mañana tenga un historial como el que he ido teniendo y que sea enorgullecedor y que nunca me arrepienta de ninguna decisión tomada. Iremos viendo qué nos va deparando el destino y qué nos va trayendo el camino".

En cuanto a su faceta de cantante, explicó que no la ha descuidado.

"En la música viene Entre Amigos (Emmanuel, Mijares, Yuri y ella) que efectuaremos los días 20 y 21 de junio en la Ciudad de México y más adelante mi show nuevo que ya llevo montando un rato, pero con tantos otros proyectos no se ha terminado".

Por último, la llamada "Novia de América" envió un mensaje a los laguneros.

"Muchos besos a las personas lindas de Torreón, de toda la Comarca Lagunera, que siempre que estoy por allá, son amorosos y me apoyan en todo. No se pierdan la película, Nuestros tiempos, que ya pueden disfrutar en Netflix".