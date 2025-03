Lucen laguneras en competencias de gimnasia

Resultados de excelencia, cosecharon niñas y jóvenes laguneras que pertenecen a la Escuela de Gimnasia de La Laguna (Esgila) en su Centro de Alto Rendimiento (CAR), quienes recién participaron en par de competencias de alto nivel en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, avaladas por la Federación Mexicana de Gimnasia.

En primer término, las pequeñas atletas de Esgila CAR participaron en la Copa Spring GyMex 2025, del 17 al 23 de marzo, en el Gimnasio Nuevo León, de la capital neoleonesa, donde consiguieron un total de 39 medallas (18 de oro, 7 de plata y 15 de bronce), destacando 4 campeonas All Around. En Nivel 6, Sophia Sandoval, Kamila Gómez, María José Abdo y Paola Mercado se ubicaron en los primeros lugares de salto, barras, viga y piso, las cuatro se coronaron campeonas All Around, con gran actuación de sus compañeras, Jimena Mercado, Renata Obeso y Karina Sánchez, todas regresaron a casa, cargadas de medallas.

Además, del 27 de febrero al 2 de marzo, 13 gimnastas de Esgila CAR participaron en la Copa Gymnastics 2025, también en Monterrey, Nuevo León, donde tuvieron un rendimiento espectacular, al conseguir 65 medallas: 36 de oro, 8 de plata y 15 de bronce. En Nivel 3, Zoé Sánchez y Montserrat del Toro fueron las campeonas All Around, mientras que en Nivel 5 lograron el campeonato por equipos, Sophia Sandoval, María José Abdo, Renata Obeso, Karina Chavez, Jimena y Paola Mercado, con 3 coronas All Around.

En Nivel 6, Esgila CAR también logró el campeonato por equipos, con Sofhia Ramos, Elizabeth Abdo, Nathaly Villanueva, Ximena Salazar y Arantza Saenz, quienes lograron dos primeros lugares en All Around. Las pequeñas gimnastas laguneras se siguen preparando fuerte con entrenamientos diarios, bajo la batuta del cuerpo de entrenadores encabezado por la directora, Ana Claudia Torres Orduña, con la mirada puesta en la eliminatoria estatal, durante el próximo mes de abril.