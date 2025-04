Los propios legisladores de Morena 'batearon' lo del nepotismo hasta el 2030: Alcalde de Lerdo

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, confirmó denuncias de morenistas ante el IEPC donde hacen referencia que en en Lerdo se anunciaron obras en el proceso electoral "yo creo que no han visto lo que dice la ley que es a partir del dia 9 de abril que es cuando inició", dijo el alcalde y aseguró: "Yo no tengo ningún problema. Quiere decir que están preocupados y ocupados por lo que hace el presidente municipal y en ese sentido yo soy respetuoso de la ley. Anunciamos el blindaje electoral. Definimos horarios de los funcionarios de 8 a 4 de la tarde", acotó.

El alcalde, Homero Martínez, también recordó que los menos interesados en que se las reformas en materia de nepotismo se apliquen próximamente son los legisladores de Morena.

"Ayer vi las declaraciones que hizo Luisa María Alcalde de nepotismo y demás, pero no sé si vieron la declaración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en La Mañanera, que dijo que no es una prohibición el nepotismo en el tema de lo Constitucional. Los propios legisladores de Morena lo batearon o lo patearon hasta el 2030, es decir, no le hicieron caso a Luisa María Alcalde ni a la presidenta, Claudia Sheinbaum, entonces hoy en día no está tipificado como un delito y en ese sentido yo les diría muy respetuoso que se preocupen y se ocupen en hacer campaña, ese es su quehacer, a mí que me dejen ser gobierno", dijo Homero Martínez, alcalde de Lerdo ante crítica de la 4T porque la candidata a la Alcaldía de PRI-PAN es su esposa, la también diputada local con licencia, Susy Torrecillas.

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, señaló que al final serán los ciudadanos de Lerdo quienes como ciudadanos libres con su voto elegirán a la persona que los va a gobernar (la elección para presidentes municipales son cargos de elección popular) de manera que los lerdenses puedan evaluar las condiciones en las que se encuentra actualmente Lerdo: "Y que en ese sentido he demostrado los índices en que se mantiene Lerdo en seguridad, en servicios públicos, en tema de agua potable. Ahí están los índices y yo creo que el día de mañana los ciudadanos valorarán lo que tienen hoy en día y qué se puede perder", acotó.

¿Qué es el nepotismo?

El nepotismo es la práctica de otorgar empleos, cargos o beneficios a familiares o amigos cercanos, generalmente en el ámbito político, empresarial o institucional, sin considerar méritos o capacidades profesionales.

¿Qué opina sobre el nepotismo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados?

Como es sabido, el senador de Morena, Saúl Monreal, busca postularse para la gubernatura de Zacatecas para suceder a su hermano, David Monreal. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha defendido la posibilidad de que su hermano busque el cargo que él también ocupó y ha dicho: “El nepotismo se da cuando un superior jerárquico beneficia a una persona que es su familiar. En este caso, mis hermanos, tanto el gobernador de Zacatecas como el senador Saúl, son por elección popular, la gente decidió y ahí no hay en el estricto sentido nepotismo”.