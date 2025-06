Cada década ha aportado algo a la industria musical, pero los 80 es una de las más recordadas por todo lo que le brindó, desde grandes voces, hasta letras que llegaban al corazón de las personas, pasando también por decenas de canciones que ponían a bailar a quien las escuchara e invitaba, de alguna manera, a revelarse.

La obra musical, Mentiras, ha mantenido el legado ochentero en los últimos años, pero con la llegada de la serie a Prime protagonizada por Belinda, Diana Bovio, Mariana Treviño, Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez, ahora sí que bastantes melodías de la época andan en boca de todos.

Los ochenta no se olvidan, aunado a que hoy en día la nostalgia mueve las masas, así que evocarla se ha vuelto hasta negocio.

"A cada rato revive esa década. Ahora sí que le dan electroshocks y vuelve a revivir esa época donde hubo una gran riqueza musical en México y el mundo. Los 80 marcaron la música. En ese tiempo surgió ese pop absoluto que se comió a todo lo demás y además trascendió renovándose de diversas maneras. Había mucha musicalidad y diversión", mencionó Mimí, de Flans, en una pasada entrevista con El Siglo.

Hoy, haremos un repaso de los cantantes protagonistas de tales tiempos, en donde los cassettes y discos LP, estaban a la orden del día. No se diga los estéreos.

Artistas como Dulce, Amanda Miguel, Diego Verdaguer, Rocío Banquells, Emmanuel, Mijares, Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Valeria Lynch, Ángela Carrasco, Paloma San Basilio, Rocío Jurado, José José, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Lupita D'Alessio, Flans, Pandora, Yuri, Lucía Méndez, José Luis Rodríguez "El Puma", Napoleón, Raphael, Camilo Sesto, Roberto Carlos o José Luis Perales, entre muchos otros, eran los 'meros meros' de las listas de popularidad.

Sus trabajos musicales se vendían como pan caliente. Algunos han muerto como Dulce el pasado 25 de diciembre; otros, se siguen entregando a sus fans cada vez que suben a un escenario, como José María Napoleón, quien se despidió de Torreón en noviembre de 2022 con un emotivo recital. Aunque fue en los setenta cuando dio a conocer sus temas emblemáticos como Vive y El Grillo, José María de igual manera generó hits en los ochenta, entre ellos, Celos.

La fallecida española, Rocío Jurado, lanzó una gran cantidad de discos, pero hay dos que quedaron en la memoria de sus fans: Señora (1980) y Como una ola (1982), que arrojaron los clásicos Ese hombre, Como yo te amo, Señora, Algo se me fue contigo, Muera el amor y Como una ola.

NO SE OLVIDA

Otra oriunda del Viejo Continente que conquistó Tierra Azteca, tan es así que fue llamada "La española más mexicana" fue Rocío Dúrcal. Empezó su carrera muy joven, sin embargo, en los ochenta generó éxitos radiales, algunos de ellos, de la mano de Juan Gabriel.

Muchos no olvidan en voz de Rocío: Juro que nunca volveré, Me despertó la realidad, No sirvo para estar sin ti, La gata bajo la lluvia o Frente a frente.

Rocío murió en 2006. Recién, su hija Shaila Dúrcal dio a conocer que se está alistando una película sobre su madre.

Emmanuel consolidó su carrera en los ochenta. En la radio sonaban una extensa lista de sus "tracks". La gente se emocionaba y se sigue emocionando al escucharlo cantar Insoportablemente bella, Quiero dormir cansado, Tengo mucho que aprender de ti o Hay que arrimar el alma.

Mijares era el corista de Emmanuel. Un buen día, decide emprender su camino en solitario, sin saber que, al igual que su amigo, conseguiría el éxito con Soldado del amor, No se murió el amor, El rey de la noche o Uno entre mil.

En los ochenta, los entonces jóvenes rebeldes se identificaban con los temas de las Flans, mientras que los más tranquilitos se enamoraban y sufrían con las rolas de las Pandoras que por ciento vendrán a Torreón el 9 de agosto con su show Inesperado.

Pero en aquel tiempo, también lideraban las listas otras agrupaciones que seguramente usted conoce y eran Timbiriche, Fandango y Menudo. José José comenzó a triunfar en la década de los setenta, pero su consolidación llegó en los 80, en donde arrojó más éxitos como Desesperado, No me digas que te vas, Me basta, Lo dudo y El amor acaba.

Algo similar ocurrió con Juan Gabriel, su camino en los escenarios empezó a recorrerlo desde jovencito y fue en los ochenta en donde se coronó sin parar como el líder de las listas con los temas La frontera, El noa noa, Yo no nací para amar, Con tu amor, Ya lo sé que tú te vas, Si quieres, No me vuelvo a enamorar, Insensible, Caray o No vale la pena.

Dulce, Rocío Banquells, Amanda Miguel, María Conchita Alonso, Lucía Méndez, Yuri, Daniela Romo, Isabel Pantoja, Valeria Lynch, Paloma San Basilio y Ángela Carrasco eran también las reinas de los charts de popularidad.

La argentina, Valeria Lynch, atendió a este diario en su estudio de grabación en Buenos Aires, Argentina, en mayo de 2019. Ahí, habló de su amor por México.

"Tengo mucha historia con México y muchos recuerdos maravillosos. Hace muchos años hice Evita en México por lo que tuve que vivir allá y por ello, uno de mis hijos hizo el preescolar allá; me atrevo a decir que México me ayudó a darme a conocer en países tan lejanos como Japón, España, Holanda o Estados Unidos", externó.

Rocío Banquells sigue complaciendo a sus fans con Este hombre no se toca o Luna mágica, pero quien murió de manera inesperada fue su amiga, Dulce, la misma de Déjame volver contigo o Tu muñeca, y en plena Navidad de 2025.

"Ha sido terrible su partida. No me repongo, no lo puedo creer. Al principio no aceptas una pérdida tan inmensa. Conviví mucho con Dulce. Cantamos bastante tiempo en GranDiosas. Era una mujer tan llena de vida, fuerte y maravillosa", dijo a este diario en abril pasado.

Amanda Miguel sigue triunfando en los escenarios, incluso hace un cameo en uno de los capítulos de Mentiras, entonando su clásico, Él me mintió. Daniela Romo también tiene una breve participación.

Y qué decir de Yuri que hoy en día la está rompiendo con su gira Icónica, en el que hace un repaso de su carrera y que podría llegar a Torreón antes de que acabe el año.

Protagonistas de los 80

Eran los reyes de la popularidad

*Dulce.

*Emmanuel.

*Rocío Jurado.

*Rocío Dúrcal.

*Napoleón.

*Julio Iglesias.

*Juan Gabriel.