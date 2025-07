Los mejores personajes de And Just Like That según ChatGPT

La secuela de Sex and the City se estrenó el 9 de diciembre de 2021, despertando nostalgia entre los fans de la icónica serie. Ahora, en 2025, And Just Like That regresa con su esperada tercera temporada.

Esta producción nos ha regalado personajes de lo más entrañables, como Aidan, Mr. Big y, por supuesto, la querida Samantha Jones, quien aunque ya no aparece en esta entrega, sigue siendo una de las favoritas de los fans. Los nuevos personajes de la secuela también han logrado ganarse el corazón del público. Por eso, según ChatGPT, estos son los mejores personajes de And Just Like That.

6. Che Diaz

Este personaje ha demostrado ser de lo más polemico, y aunque sea genial la representación de personajes no binarios y hacerlos más profundos, a veces solo parece que Che está para agregar conflicto en el trama de Miranda Hobbes, por lo que algunas escenas se sienten de lo más forzadas o mejor dicho... Les hace falta la magía de Nueva York.

5. Miranda Hobbes

Nuestra Miranda Hobbes de Sex and The City tenía esa chispa, y aunque era pragmática su acidez la hacían muy divertida, pero extrañamente aquí la podemos ver como algo pérdida y está bien plasmar personajes que se sientan sin rumbo pero se extraña tener a Miranda la chica ruda que podía hacer todo ella sola, aunque eso sí al final de la temporada dos podemos ver algo de redención en ella.

4: Charlotte York

Seguimos observando a esa chica tan soñadora y resplandeciente pero a veces el rol de la madre perfecta la hace perderse un poco a ella misma.Es inevitable negar que nos ha entregado momentos muy divertidos y tiernos cuando muestra la vulnerabilidad en sus vinculos.

3. Lisa Tood Wexley

Es de los nuevos personajes y solo queda decir: ¡WOW!. Su carisma, estilo y familia aportan dinamismo a la serie sin sentirse nada forzado. Este es uno de los personajes que sin lugar a dudas necesita mucho más tempo de aparición en la pantalla.

2. Carrie Bradshaw

Sigue siendo el iciono de la serie, aunque en el incio de esta serie la vimos enfrentar una gran pérdida poco a poco volvemos a ver a la Carrie que conocemos: romántica, divertida y un poquito caótica. Se le ha permitido ir creciendo y sanando y eso es algo que los fans agradecen, pero es un hecho de que ya no es un personaje tan central como en SATC.

1. Seema Patel

¡Es la joya de la secuela! Seema es segura de si misma, independiente, elegante y con esa vibra de “no necesito a nadie para ser feliz”. Su amisad con Carrie es lo mejor de la serie. Es como la chica nueva que hace sentir a todos que siempre perteneció ahí.

Los personajes de And Just like That han demostrado que a veces una secuela no está mal de vez en cuando, y que incluso puede dejarnos nuevos favoritos para amar o para odiar.