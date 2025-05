Los estudiantes son el motor de la transformación de la sociedad: Maestro Lerins Varela

"Si logro que uno de cada cien estudiantes se acuerde de mí, me doy por satisfecho".

El maestro Lerins Varela Castro siempre ha pensado que los docentes no solo deben transmitir el conocimiento a sus alumnos para formar profesionales, sino también construir ciudadanía y no perder de vista que los jóvenes tienen que conocer sus derechos y obligaciones, así como participar activamente en la vida política y social, a fin de contribuir al bienestar común.

La ética, la recalca en cada una de sus clases y a sus 71 años de edad, dice que el único compromiso que tiene, es seguir trabajando por sus estudiantes ya que son el motor de la transformación de la sociedad. Lerins defiende la academia, la investigación, los datos duros y sobre todo, la experiencia.

El pasado 16 de abril de 2025, Varela Castro cumplió 40 años como docente en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) y dice que ha visto pasar diferentes generaciones humanas con distintas experiencias e influencias culturales y sociales.

"Ahorita es preocupante porque mucha gente ve que en la medida que se ponen y han ganado otras gentes lo que tú tienes derecho, la otra gente todavía no ve qué es lo que le puede servir porque ya lo tienen, entonces cuando nosotros luchamos porque se respete el voto, tú ya llegas como joven y ya está ahí el voto y resulta que pues no te interesa".

Citó como ejemplo que la UA de C es una de las pocas universidades públicas del país en la que los estudiantes tienen derecho a votar por sus autoridades y que en su momento, a su generación le costó hacer valer el estatuto. Lo mismo sucedió con las primeras marchas por el Día Internacional de la Mujer que se hicieron en La Laguna y en las que se permitía la participación de los hombres.

"En las primeras marchas éramos 60 gentes y podíamos ir los hombres, ahora no pueden marchar y está bien porque es parte de un proceso de necesidad que tardó años, yo hasta les digo, ¿por qué todavía la gente protesta?, pues porque todavía no resuelven las cosas. Entonces, la problemática ha ido evolucionando en las generaciones y es porque tienes resuelto algo que a ti no te ha afectado, no tienes una necesidad que antes sí existía", apuntó.

Lerins Varela Castro nació en Gómez Palacio en el año de 1953 y fue un líder estudiantil y fundador del Núcleo Universitario de la UJED. En 1980, llegó a la entonces Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública, y Sociología de la UA de C y, al terminar la carrera, el entonces director Samuel Aguilar, lo invitó a trabajar con el en el departamento de Investigación. Así fue como inició su labor en la máxima casa de estudios, en 1985, lo que le permitió estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Posteriormente, presentó examen por oposición para ser docente de la materia de Partidos Políticos, además de que fue secretario administrativo y ya siendo profesor de tiempo completo con un nombramiento titular de la categoría "A", fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), en el periodo de 1994 al 2000.

El maestro es investigador titular "C" (de alto nivel) por lo que en 2019, recibió el nombramiento de Decano (título honorario) por parte del Consejo Directivo. Ante la necesidad de institucionalizar la investigación, Varela Castro cuenta que en 2022, se creó el Centro de Investigación en Ciencias (CICS) con el apoyo de la FCPyS y del cual fue director. El CICS está enfocado en la investigación de diversas áreas de las ciencias sociales, incluyendo sociología, antropología, economía y política.

Varela Castro, también se ha desempeñado como consejero directivo y universitario tanto estudiantil, como docente. Estuvo en las comisiones generales de Hacienda, Planeación, Reglamentos, Investigación y Posgrado, así como de Radio.

En la actualidad, Lerins pertenece a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE), Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip) y la Sociedad Internacional de Ciencia Política. Adicionalmente, el maestro ha ocupado diversos cargos en distintos momentos de las administraciones públicas de los municipios de Torreón y Gómez Palacio.