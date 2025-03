‘Los espacios se deben salvaguardar’, plantea Román Cepeda antes del 8M

En el marco de la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que es un hombre profundamente respetuoso de las manifestaciones y de las marchas, en el marco del orden y del respeto.

“El género no tiene nada que ver con el tema de la vandalización o de la delincuencia, la delincuencia y la vandalización no tienen género, entonces quienes lo hagan con respeto y orden, encantados. Los espacios que se deben de salvaguardar se van a salvaguardar, así de simple”, señaló.

El presidente municipal insistió en que se hará lo que se tenga que hacer para salvaguardar los espacios que son para todos los torreonenses, laguneros y mexicanos, aunque apeló a que no haya personas que acudan a empañar una marcha con tan valioso significado.

“Esperemos que no suceda pero la autoridad tiene que ser eso, autoridad para salvaguardar los espacios que son de todos, nada más, no advertimos nada, simplemente orden y respeto y mi profundo respeto a todas y particularmente lo he dicho y lo he demostrado, mi respeto a todas las marchas y particularmente a las mujeres”, puntualizó.

Sobre las medidas cautelares que giró la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) a autoridades municipales y estatales para la marcha del 8M, Cepeda González indicó la mañana de ayer que no las había visto pero que con mucho gusto las revisaría.

MARCHA SEGURA

La marcha de este sábado 8 de marzo, partirá a las 16:00 horas del Parque Victoria de Lerdo, atravesará el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio y culminará en la explanada de la Plaza Mayor, alrededor de las 20:00 horas.

Para una marcha segura, las colectivas feministas y feministas independientes, recomiendan a quienes participen usar ropa y calzado cómodo, usar bloqueador solar, anotar con marcador permanente en un brazo o pierna su nombre , teléfono de emergencia, tipo de sangre y alergias a medicamentos o traerlos en un papel a la mano.

También llevar bebidas hidratantes, snacks, identificación oficial, revisar la ruta por la que llegarán a la marcha así como el medio de transporte y buscar a una persona de confianza que no asista al evento para que esté monitoreando la ubicación y pueda llegar hasta donde la participante se encuentre en caso de alguna emergencia.

También sugieren utilizar el teléfono celular lo menos posible para cuidar la batería, no tomar fotos o videos de otras personas sin su consentimiento, procurar no subir contenido que revele su ubicación exacta en tiempo real, mantenerse alerta y prestar atención a las compañeras de las brigadas de primeros auxilios, etc.