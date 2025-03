Los Dos Carnales cumplen el sueño de pareja de laguneros

Una de sus canciones dice: “Sé agradecido”, y ayer esas dos palabras se pusieron en práctica como nunca.

El pasado 21 de febrero, esta casa editora dio a conocer a un emprendedor lagunero llamado Roberto Eduardo Hernández Mendoza, quien, inspirado en los hermanos Quezada abrió, junto a su esposa Perla Troncoso, un negocio de burritos llamado “Los Dos Carnales”, que cuenta con una carpa y lonas con imágenes de los artistas, además de que algunos de sus antojitos tienen nombres derivados de sus canciones como “Al millón” o “El Mil Amores”.

“Los Dos Carnales han sido mi inspiración por lo que me transmiten en cada una de sus canciones y para mí, el haber plasmado a mis dos grandes artistas favoritos en mi emprendimiento y que mucha gente los pueda apreciar de la mejor manera y vean que son parte de mis sueños, me emociona”, relató Roberto. Al cumplir los 23 años, él se casó con Perla.

Su economía marchaba bien hasta que se desató la contingencia de COVID-19. Los problemas económicos surgieron.

“Me vi en la necesidad de emprender un negocio de venta de burritos y fue así que nacieron los burritos de “Los Dos Carnales”, y es que al escuchar sus canciones me daban muchas ganas de salir adelante, tras las cuestiones difíciles que se me han presentado en la vida. Al igual que los Quezada, crecí con bastantes carencias y al escuchar su música me inspiraba y me sigo inspirando a ser aguerrido como ellos y no quitar el dedo del renglón”, dijo.

Ayer, El Siglo de Torreón visitó el puesto de Roberto y Perla, ubicado en avenida Juárez, entre calzada Las Puertas y calzada La Joya con el pretexto de que ahora su entrevista sería para Siglo TV dentro del programa Historias de laguneros.

Contentos, Roberto y su esposa Perla, además de sus dos hijas, charlaban acerca de este emprendimiento frente a nuestras cámaras y hasta andaban cantando temas de los Quezada.

Mientras daban más detalles de su emprendimiento, les preguntamos: ¿Qué sentirían si Los Dos Carnales llegaran a su negocio? A lo que respondieron entusiasmados que sería “un sueño, un honor”.

Y pues ese anhelo se cumplió.

El Siglo de Torreón, en coordinación con el empresario Rogelio Cano y Los Dos Carnales, arribaron de sorpresa. Perla, Roberto y las niñas, e incluso una joven que los apoya, no lo podían creer.

Roberto estaba sin habla, Perla no pudo contener las lágrimas de la emoción. Poncho e Imanol, acompañados de sus papás, Norma y Alfonso, se dieron emotivos abrazos.

Los intérpretes de El envidioso también estaban felices de ver el negocio con sus imágenes, “Si nos parecemos”, exclamó Poncho, y de saber que sus historias personales dejaron una semilla en la pareja, que rinde frutos día a día.

Todos platicaban entre sí. La familia de los ganadores del Grammy Latino degustó los burritos de Roberto y Perla. Alrededor del puesto, las personas se dieron cuenta de la famosa visita y de inmediato se acercaron.

“Mira, mira, son Los Dos Carnales”, dijo una joven a su mamá.

Ambas lograron tomarse la selfie del recuerdo con los coahuilenses, quienes se portaron amables con todo aquel que los saludó.

Las sorpresas no pararon, y es que la familia Quezada compró todos los burritos que traían los esposos para llevarlos al área de urgencias del Hospital General de Torreón.

Los Quezada y sus fanáticos emprendedores se fueron juntos al nosocomio para compartirles los antojitos de variados guisos a los familiares de las personas internadas que se encontraban al exterior del edificio y de esta manera ofrecerles una rica cena.

‘Los Dos Carnales representan a la familia’

Antes de irse al Hospital General de Torreón a entregar a enfermos y familiares del área de urgencias los burritos que compraron a los esposos, Imanol y Poncho platicaron con El Siglo de Torreón.

Poncho fue el primero en hablar. Le dio gusto que su historia de superación inspiró a Perla y Roberto para cumplir sus sueños.

“Nos da mucho gusto que nuestras canciones inspiren. Para nosotros es un honor que escuchen nuestra música y sobre todos los niños. El concepto de Los Dos Carnales representa la familia y el deseo de echarle ganas y salir adelante, y vemos que con nuestros amigos, Roberto y Perla, han conectado con nuestros ideales”.

Imanol mencionó que ya están más que listos para cantar este 18 de abril en la inauguración de la temporada de béisbol.

Explicó que habrá sorpresas y añadió que harán una gira con El Fantasma y Gerardo Díaz llamada Entre hierba, polvo y plomo.

